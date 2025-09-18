18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.09.2025, 09:00

Байден еле сводит концы с концами: долги и ипотека заставляют экс-президента считать каждый доллар

Новости Мира

Бывший президент США Джо Байден столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Как сообщает Independent, общие долги семьи Байденов достигли примерно 800 тысяч долларов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич. При этом годовая пенсия и пособия Байдена как экс-президента и сенатора составляют 416 тысяч долларов, что не покрывает расходы семьи, а дополнительных источников дохода у них нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Independent.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Трудности монетизации постпрезидентского опыта

Оказалось, что монетизировать своё президентство Байдену крайне сложно. Компании не торопятся приглашать его для публичных выступлений, а популярность экс-президента среди союзников снизилась. Предложения за 300–500 тысяч долларов за выступления встречаются редко.

Семья возлагает надежду на выход мемуаров, который потенциально может принести около 10 миллионов долларов. Для сравнения, бывший президент Барак Обама получил 60 миллионов долларов за свою книгу, что делает перспективы Байдена довольно скромными на фоне предыдущих лидеров США.

Личные и семейные проблемы

Финансовые трудности усугубляются личными проблемами Байдена. Он борется с раком простаты, а его супруга Джилл Байден покинула преподавательскую деятельность и полностью посвятила себя неоплачиваемой общественной работе.

Сын Байдена, Хантер, также испытывает финансовые сложности: у него несколько миллионов долларов долгов по алиментам, а его книги, картины и публичные выступления теряют популярность и не приносят дохода.

