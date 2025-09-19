Кардиолог объяснила, каким должен быть пульс в разные годы жизни и что значат его отклонения

Пульс напрямую зависит от образа жизни и состояния здоровья. Для взрослых нормальным диапазоном является 60−100 ударов в минуту. Но этот показатель зависит от прожитых лет, пола и физической активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
У новорождённых пульс наиболее частый — около 140 ударов в минуту.
У детей и женщин сердечный ритм также выше, чем у мужчин. Это связано с меньшим размером сердца и необходимостью обеспечить органы достаточным количеством кислорода.
Для взрослых нормой считается диапазон 60–100 ударов в минуту.
У спортсменов сердце работает более эффективно: мощная сердечная мышца выталкивает большой объём крови за один удар, поэтому у них пульс обычно реже.
Чтобы получить точные данные, необходимо:
Спокойно посидеть, расслабиться и нормализовать дыхание.
Найти лучевую артерию на внутренней стороне запястья.
Прижать к ней два пальца, не оказывая сильного давления.
Посчитать количество ударов за 10 секунд, после чего умножить результат на шесть.
Такой способ позволяет быстро и достоверно определить частоту сердечных сокращений.
Кардиолог Ольга Шашкова отметила, что отклонения от нормы могут сигнализировать о заболеваниях.
Редкий пульс (брадикардия) может указывать на врождённые пороки сердца, инфекционные заболевания или хроническую усталость. Постоянное снижение ЧСС требует внимания врача.
Повышенный пульс (тахикардия) считается от 80 ударов в минуту. Такое состояние изнашивает сердце, провоцирует дефицит кислорода в тканях и часто связано со стрессом.
Учащённое сердцебиение может возникнуть при алкогольном или наркотическом отравлении. В этих случаях организм ускоряет работу сердца, чтобы быстрее вывести токсины.
Специалисты подчёркивают: любые стойкие изменения сердечного ритма — повод для визита к врачу. Самолечение может быть опасно.
Материал носит информационный характер. При появлении симптомов необходима консультация специалиста.
