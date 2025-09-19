Кардиолог объяснила, каким должен быть пульс в разные годы жизни и что значат его отклонения

Қазақ тіліне аудару

Пульс напрямую зависит от образа жизни и состояния здоровья. Для взрослых нормальным диапазоном является 60−100 ударов в минуту. Но этот показатель зависит от прожитых лет, пола и физической активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.