19.09.2025, 09:00

Кардиолог объяснила, каким должен быть пульс в разные годы жизни и что значат его отклонения

Новости Мира 0 1 290

Пульс напрямую зависит от образа жизни и состояния здоровья. Для взрослых нормальным диапазоном является 60−100 ударов в минуту. Но этот показатель зависит от прожитых лет, пола и физической активности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Норма пульса: от младенцев до взрослых

  • У новорождённых пульс наиболее частый — около 140 ударов в минуту.

  • У детей и женщин сердечный ритм также выше, чем у мужчин. Это связано с меньшим размером сердца и необходимостью обеспечить органы достаточным количеством кислорода.

  • Для взрослых нормой считается диапазон 60–100 ударов в минуту.

  • У спортсменов сердце работает более эффективно: мощная сердечная мышца выталкивает большой объём крови за один удар, поэтому у них пульс обычно реже.

Как правильно измерять пульс

Чтобы получить точные данные, необходимо:

  1. Спокойно посидеть, расслабиться и нормализовать дыхание.

  2. Найти лучевую артерию на внутренней стороне запястья.

  3. Прижать к ней два пальца, не оказывая сильного давления.

  4. Посчитать количество ударов за 10 секунд, после чего умножить результат на шесть.

Такой способ позволяет быстро и достоверно определить частоту сердечных сокращений.

Что означают редкий и частый пульс

Кардиолог Ольга Шашкова отметила, что отклонения от нормы могут сигнализировать о заболеваниях.

  • Редкий пульс (брадикардия) может указывать на врождённые пороки сердца, инфекционные заболевания или хроническую усталость. Постоянное снижение ЧСС требует внимания врача.

  • Повышенный пульс (тахикардия) считается от 80 ударов в минуту. Такое состояние изнашивает сердце, провоцирует дефицит кислорода в тканях и часто связано со стрессом.

  • Учащённое сердцебиение может возникнуть при алкогольном или наркотическом отравлении. В этих случаях организм ускоряет работу сердца, чтобы быстрее вывести токсины.

Когда нужно обратиться к врачу

Специалисты подчёркивают: любые стойкие изменения сердечного ритма — повод для визита к врачу. Самолечение может быть опасно.
Материал носит информационный характер. При появлении симптомов необходима консультация специалиста.

