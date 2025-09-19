18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.09.2025, 11:52

Любовь Успенская устроила скандал на красной дорожке (видео)

Новости Мира 0 844

Певица Любовь Успенская стала главной героиней эмоционального инцидента на премии журнала FB «Люди года-2025». Как сообщает Telegram-канал Popcake, артистка «устроила истерику» прямо на красной дорожке, вызвав бурную реакцию у журналистов и зрителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Конфликт из-за крестницы

Инцидент произошел во время появления Успенской вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и маленькой крестницей. Светский репортер Олег Пилягин допустил ошибку, назвав девочку «внучкой» певицы.

«Что вы говорите? Какая внучка?» — возмущенно прервала его Успенская.

По словам самого Пилягина, ситуация быстро вышла из-под контроля. В опубликованном в Telegram видео видно, как певица в шутливой форме начала «душить» журналиста, создавая настоящие «эмоциональные качели».

Материнская опека и личная жизнь дочери

Ранее, 4 сентября, Успенская призналась, что сама стала инициатором разрыва отношений своей дочери с бизнесменом Никитой Плотниковым. По ее словам, она сочла жениха недостойным Татьяны.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — рассказала певица.

Новый роман дочери

Напомним, что в апреле 2025 года Успенская рассказывала о романе своей дочери с «серьезным бизнесменом» — им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

В конце августа Татьяна Плаксина в интервью «Газете.Ru» сообщала, что новый молодой человек уже познакомил ее с матерью и поддерживает хорошие отношения с Любовью Успенской, что, по всей видимости, стало залогом спокойного взаимодействия в семье после прошлых конфликтов.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?