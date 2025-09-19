Любовь Успенская устроила скандал на красной дорожке (видео)

Қазақ тіліне аудару

Певица Любовь Успенская стала главной героиней эмоционального инцидента на премии журнала FB «Люди года-2025». Как сообщает Telegram-канал Popcake, артистка «устроила истерику» прямо на красной дорожке, вызвав бурную реакцию у журналистов и зрителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Конфликт из-за крестницы

Инцидент произошел во время появления Успенской вместе с дочерью Татьяной Плаксиной и маленькой крестницей. Светский репортер Олег Пилягин допустил ошибку, назвав девочку «внучкой» певицы.

«Что вы говорите? Какая внучка?» — возмущенно прервала его Успенская.

По словам самого Пилягина, ситуация быстро вышла из-под контроля. В опубликованном в Telegram видео видно, как певица в шутливой форме начала «душить» журналиста, создавая настоящие «эмоциональные качели».

Материнская опека и личная жизнь дочери

Ранее, 4 сентября, Успенская призналась, что сама стала инициатором разрыва отношений своей дочери с бизнесменом Никитой Плотниковым. По ее словам, она сочла жениха недостойным Татьяны.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — рассказала певица.

Новый роман дочери

Напомним, что в апреле 2025 года Успенская рассказывала о романе своей дочери с «серьезным бизнесменом» — им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

В конце августа Татьяна Плаксина в интервью «Газете.Ru» сообщала, что новый молодой человек уже познакомил ее с матерью и поддерживает хорошие отношения с Любовью Успенской, что, по всей видимости, стало залогом спокойного взаимодействия в семье после прошлых конфликтов.