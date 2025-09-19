18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.09.2025, 17:01

В машине рэпера D4vd обнаружены останки пропавшей 15-летней девочки

Новости Мира 0 1 060

В Лос-Анджелесе ведется расследование после того, как в автомобиле популярного американского рэпера D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк) были обнаружены человеческие останки. Правоохранители предполагают, что они могут принадлежать 15-летней Селесте, которая бесследно пропала весной 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на TMZ.

Фото: Getty Composite
Фото: Getty Composite

Пропавшая девочка и опознание

Селесту последний раз видели недалеко от Голливуда в 2024 году. На момент исчезновения ей было 13 лет. По предварительной информации, мать девочки опознала ее тело по описанию, предоставленному полицией.

Особое внимание экспертов привлекла татуировка на пальце, с буквами «Тсс», аналогичное изображение имелось и на найденном теле.

Как нашли останки

Автомобиль D4vd попал в поле зрения правоохранителей после жалоб на неприятный запах. Тело Селесты обнаружили внутри машины 8 сентября. Сейчас эксперты проводят экспертизу, чтобы установить точную причину смерти подростка.

Странные совпадения

Случай вызывает дополнительный интерес из-за ряда необычных совпадений. В 2023 году рэпер выпустил песню под названием Celeste, что совпадает с именем пропавшей девочки.

Краткая справка о рэпере

D4vd стал популярным в 2022 году, когда один из его треков попал в тренды соцсетей. После этого он подписал контракт с продюсерской компанией и активно развивал музыкальную карьеру.

0
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?