В машине рэпера D4vd обнаружены останки пропавшей 15-летней девочки

В Лос-Анджелесе ведется расследование после того, как в автомобиле популярного американского рэпера D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк) были обнаружены человеческие останки. Правоохранители предполагают, что они могут принадлежать 15-летней Селесте, которая бесследно пропала весной 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на TMZ.

Пропавшая девочка и опознание

Селесту последний раз видели недалеко от Голливуда в 2024 году. На момент исчезновения ей было 13 лет. По предварительной информации, мать девочки опознала ее тело по описанию, предоставленному полицией.

Особое внимание экспертов привлекла татуировка на пальце, с буквами «Тсс», аналогичное изображение имелось и на найденном теле.

Как нашли останки

Автомобиль D4vd попал в поле зрения правоохранителей после жалоб на неприятный запах. Тело Селесты обнаружили внутри машины 8 сентября. Сейчас эксперты проводят экспертизу, чтобы установить точную причину смерти подростка.

Странные совпадения

Случай вызывает дополнительный интерес из-за ряда необычных совпадений. В 2023 году рэпер выпустил песню под названием Celeste, что совпадает с именем пропавшей девочки.

Краткая справка о рэпере

D4vd стал популярным в 2022 году, когда один из его треков попал в тренды соцсетей. После этого он подписал контракт с продюсерской компанией и активно развивал музыкальную карьеру.