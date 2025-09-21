Здание школы рухнуло в России (видео)

В России обрушилось здание общеобразовательной школы. Видео происшествия распространилось в социальных сетях, передает Lada.kz.
В России глазах у очевидцев обрушилась школа.
По данным МЧС Новосибирской области, инцидент произошел в городе Татарск.
Сегодня в 10:40 часов на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении части здания средней общеобразовательной школы №5 города Татарска Новосибирской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения части здания людей не было, - сказано в сообщении ведомства.
На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.
