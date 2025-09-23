Знаменитого дрессировщика Райана Исли растерзал тигр в США

Қазақ тіліне аудару

В американском штате Оклахома трагически погиб известный дрессировщик тигров Райан Исли. Инцидент произошел в заповеднике Growler Pines Tiger Preserve, сообщает New York Post, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Ryan Easley / Facebook

«Эта трагедия — болезненное напоминание о красоте и непредсказуемости природы. Райан понимал риски своей работы не из-за безрассудства, а из-за любви к животным. Тигры для него были не просто животными, а существами, с которыми он поддерживал глубокую связь», — отмечается в официальном заявлении заповедника на Facebook.

После происшествия все экскурсии и встречи с посетителями в заповеднике были отменены на неопределённый срок.

Известность благодаря «Королю тигров»

Райан Исли прославился после выхода документального сериала Netflix «Король тигров» (2020), в центре которого находится заводчик хищников Джо Экзотик (настоящее имя Джо Мальдонадо), ныне отбывающий тюремное наказание.

Исли выкупил всех тигров у Экзотика и начал показывать их по стране в рамках проекта «Покажи мне тигров».

Однако организация PETA критиковала такие выступления, считая их жестокими по отношению к хищникам. «Прямое взаимодействие человека с крупными хищниками никогда не бывает безопасным. Животные в стрессовых условиях, ограниченные в клетках и лишённые естественной среды, могут атаковать», — заявила старший директор PETA по вопросам содержания диких животных в неволе Дебби Метцлер.

PETA призвала владельцев частных зоопарков передавать животных в аккредитованные заповедники. Точные обстоятельства гибели Исли пока уточняются.

Похожие инциденты с дикими животными

Подобные трагедии случаются и в других странах.

Индия: тигр съел школьного учителя (подробности уточняются).

Таиланд: в зоопарке Safari World (Бангкок) лев растерзал смотрителя на глазах у посетителей. Инцидент произошёл, когда сотрудник вышел из автомобиля в зоне свободного передвижения животных. Другому работнику потребовалось 15 минут, чтобы отогнать львов. Пострадавший был госпитализирован, но скончался.

По словам администрации зоопарка, за четыре десятилетия подобных происшествий не наблюдалось. Сейчас местные власти проверяют лицензии и документацию на содержание львов. Всего в зоопарке находились 45 львов, 13 из которых погибли в результате инцидента.