Металлургические гиганты на краю: что происходит с российскими заводами

Новости Мира 0 682

Российская металлургическая промышленность сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими стабильности отрасли и сохранению рабочих мест, сообщает Lada.kz со ссылкой на pravda.ru.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Спад производства и банкротства предприятий

В первом квартале 2025 года производство черной металлургии снизилось на 2,8%. На фоне экономических трудностей наблюдается рост числа сообщений о банкротствах. В частности, СМИ упоминали возможное банкротство Белорецкого металлургического комбината в Башкирии. Однако в комментарии PR-службы предприятия заявили, что завод работает стабильно, продукция отгружается, а зарплата выплачивается вовремя, - пишет "Царьград".

Тем не менее, тенденция сокращения производства и финансовых проблем в отрасли вызывает опасения экспертов.

Сокращение рабочих часов и отток кадров

Многие металлургические предприятия вынуждены сокращать рабочее время и зарплаты. Это приводит к уходу квалифицированных специалистов в смежные отрасли, где предлагаются более высокие оклады, например, в слесарные работы.

Отрасль остро нуждается в высококвалифицированных металлургах с уникальными знаниями, которые формируются годами. Потеря таких специалистов серьёзно снижает потенциал производства и замедляет модернизацию предприятий.

Причины кризиса в отрасли

Несколько ключевых факторов влияют на ситуацию в российской металлургии:

  • Санкции и ограничение экспорта. Российская металлургия традиционно ориентировалась на зарубежные рынки. После начала СВО европейский рынок стал недоступен, что резко сократило доходы отрасли.

  • Денежно-кредитная политика. Высокая ключевая ставка Центрального банка затрудняет ипотечное кредитование, что снижает спрос на строительные материалы, включая металл. Снижение ставки могло бы стимулировать строительный сектор и спрос на металл, но приоритеты ЦБ пока другие.

  • Ограниченный доступ к инвестициям. Металлургические предприятия испытывают сложности с получением кредитов на модернизацию и развитие производства.

  • Военно-промышленный комплекс. Заказы ВПК поддерживают отрасль, но окончание СВО и снижение оборонного производства могут сократить загрузку заводов.

  • Конкуренция с Китаем. Китайские компании активно завоевывают мировые рынки, используя демпинговые цены. Российские предприятия при этом не получают достаточной государственной поддержки.

Варианты поддержки отрасли

Эксперты предлагают различные меры для стабилизации металлургии:

  • Национализация предприятий. Сторонники считают, что это позволит сохранить производство и рабочие места.

  • Государственная финансовая поддержка. Виталий Кошелев, специалист макеевского металлургического завода, подчеркнул, что отрасли нужна поддержка государства, иначе заводы будут продолжать сокращать зарплаты и рабочие часы.

Итог

Российская металлургия находится на переломном этапе: отрасль сталкивается с санкциями, высокой конкуренцией и ограниченным доступом к финансированию. Отток квалифицированных кадров и необходимость модернизации делают ситуацию особенно уязвимой. Поддержка государства и грамотная экономическая политика могут стать ключевыми факторами сохранения конкурентоспособности металлургических предприятий.

*- После выпуска публикации в редакцию пришёл комментарий PR-службы Белорецкого металлургического комбината:
"Данная информация не соответствует действительности. Белорецкий металлургический комбинат (Республика Башкортостан) работает стабильно в штатном режиме. Заказами обеспечен, продукция отгружается потребителям. Зарплата работникам выплачивается своевременно и в полном объеме. По данным Ассоциации "Промметиз" входит в тройку лидеров отечественных производителей метизной продукции и по-прежнему является крупным промышленным предприятием региона. Признаки банкротства в деятельности Общества отсутствуют".

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

