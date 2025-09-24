Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества Борис Авакян найден мертвым

Қазақ тіліне аудару

В Санкт-Петербурге нашли мертвым бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна. Накануне он сбежал из Кронштадтского суда, где рассматривалось его дело о многомиллиардных таможенных махинациях, и укрылся в здании консульства Армении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Побег из суда и трагический финал

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело обнаружили в туалете консульства. Рядом с ним находился кухонный нож. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи лишь констатировали смерть.

По информации СМИ, Авакян решился на отчаянный шаг после того, как узнал о договоренности российской и армянской сторон о сотрудничестве в расследовании его дела.

Последний разговор с адвокатом

Адвокат Константин Тарасенко рассказал, что в ночь перед трагедией общался с подзащитным. По его словам, Авакян выглядел «абсолютно жизнерадостным человеком» и не производил впечатления человека в депрессии.

Юрист также подчеркнул, что Авакян не находился под арестом в момент побега: он свободно вышел из здания суда, поскольку военная полиция не имела права его конвоировать.

Биография и карьера

Борису Авакяну было 43 года. Он родился в семье армянских ученых, но выбрал путь в юриспруденции и бизнесе. Окончил юридический факультет СПбГУ, защитил докторскую диссертацию, занимался предпринимательством в сфере таможенного брокерства.

На госслужбу Авакян пришел в 2014 году. Он работал в Росимуществе, Росреестре и других структурах. В 2016 году его впервые задержали по подозрению в контрабанде, но он сумел сбежать во Францию, а затем в Нагорный Карабах, где занял посты в МЧС и администрации президента. В 2018 году публично отказался от российского гражданства.

Судебные дела и обвинения

Последние обвинения касались уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 млрд рублей. Следствие утверждало, что в 2014–2015 годах он завозил в Россию бытовую технику под видом дешевых стройматериалов.

В деле фигурируют 21 человек. Сам процесс стартовал в апреле 2024 года. В августе 2025-го Авакян заключил контракт для участия в СВО, благодаря чему его временно освободили. Однако он так и не отправился в зону боевых действий, и контракт был расторгнут.

Побег в консульство и попытка избежать российского суда

23 сентября во время судебного заседания Авакян покинул зал под предлогом перекура и направился в консульство Армении на Васильевском острове. Территория дипмиссии находится под юрисдикцией Еревана, а договора об экстрадиции между Россией и Арменией нет. Авакян рассчитывал, что его выдадут армянским властям и дело будет рассматриваться там.

Известные связи и образ жизни

Авакян вел яркую и публичную жизнь. Общался с крупными бизнесменами и представителями силовых структур, устраивал масштабные праздники, где среди гостей были известные медийные личности. Передвигался на люксовых автомобилях, носил дорогую одежду и посещал элитные заведения.