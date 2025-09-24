18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.8
637.84
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.09.2025, 15:43

Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества Борис Авакян найден мертвым

Новости Мира 0 732

В Санкт-Петербурге нашли мертвым бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна. Накануне он сбежал из Кронштадтского суда, где рассматривалось его дело о многомиллиардных таможенных махинациях, и укрылся в здании консульства Армении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Обложка © mos.news
Обложка © mos.news

Побег из суда и трагический финал

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело обнаружили в туалете консульства. Рядом с ним находился кухонный нож. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи лишь констатировали смерть.

По информации СМИ, Авакян решился на отчаянный шаг после того, как узнал о договоренности российской и армянской сторон о сотрудничестве в расследовании его дела.

Последний разговор с адвокатом

Адвокат Константин Тарасенко рассказал, что в ночь перед трагедией общался с подзащитным. По его словам, Авакян выглядел «абсолютно жизнерадостным человеком» и не производил впечатления человека в депрессии.

Юрист также подчеркнул, что Авакян не находился под арестом в момент побега: он свободно вышел из здания суда, поскольку военная полиция не имела права его конвоировать.

Биография и карьера

Борису Авакяну было 43 года. Он родился в семье армянских ученых, но выбрал путь в юриспруденции и бизнесе. Окончил юридический факультет СПбГУ, защитил докторскую диссертацию, занимался предпринимательством в сфере таможенного брокерства.

На госслужбу Авакян пришел в 2014 году. Он работал в Росимуществе, Росреестре и других структурах. В 2016 году его впервые задержали по подозрению в контрабанде, но он сумел сбежать во Францию, а затем в Нагорный Карабах, где занял посты в МЧС и администрации президента. В 2018 году публично отказался от российского гражданства.

Судебные дела и обвинения

Последние обвинения касались уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 млрд рублей. Следствие утверждало, что в 2014–2015 годах он завозил в Россию бытовую технику под видом дешевых стройматериалов.

В деле фигурируют 21 человек. Сам процесс стартовал в апреле 2024 года. В августе 2025-го Авакян заключил контракт для участия в СВО, благодаря чему его временно освободили. Однако он так и не отправился в зону боевых действий, и контракт был расторгнут.

Побег в консульство и попытка избежать российского суда

23 сентября во время судебного заседания Авакян покинул зал под предлогом перекура и направился в консульство Армении на Васильевском острове. Территория дипмиссии находится под юрисдикцией Еревана, а договора об экстрадиции между Россией и Арменией нет. Авакян рассчитывал, что его выдадут армянским властям и дело будет рассматриваться там.

Известные связи и образ жизни

Авакян вел яркую и публичную жизнь. Общался с крупными бизнесменами и представителями силовых структур, устраивал масштабные праздники, где среди гостей были известные медийные личности. Передвигался на люксовых автомобилях, носил дорогую одежду и посещал элитные заведения.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?