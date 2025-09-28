Раскрыта новая схема мошенников с поддельными рабочими чатами

Қазақ тіліне аудару

Злоумышленники создают фейковые группы в мессенджерах, выдавая их за рабочие или школьные чаты, и похищают персональные данные и деньги доверчивых пользователей, передает Lada.kz со ссылкой Telegram-канал Mash .

Фото: Pixabay

В России обнаружили новую схему мошенничества, связанную с поддельными рабочими чатами, пишет.

По информации источника, аферисты формируют фиктивные группы в мессенджерах, представляя их как чаты школ, детских садов, управляющих компаний или предприятий. Людей добавляют туда якобы от имени руководителей или коллег, чтобы создать впечатление достоверности.

Один из случаев произошел с матерью подписчика канала: ее пригласили в чат, представленный как группа поликлиники. Там находились «бывшие коллеги» с реальными фотографиями. Позднее мошенники убедили участников «обновить данные» через специальные боты, которые в действительности похищали информацию с портала Госуслуг. После этого жертвам предлагали перевести средства на «безопасный» счет под предлогом сотрудничества со следствием.

Авторы публикации призвали пользователей проявлять бдительность, предупреждать родственников и знакомых о подобных схемах и ни в коем случае не доверять сомнительным чатам или указаниям неизвестных лиц.