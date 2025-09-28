Нарколог объяснил, почему алкоголь особенно опасен для женщин

Қазақ тіліне аудару

Специалист отметил, что у женщин критическая стадия зависимости развивается в несколько раз быстрее, чем у мужчин, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Нарколог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко рассказал, почему алкоголь несет особую угрозу женскому организму.

По словам врача, главная опасность заключается в скорости развития зависимости. У женщин необратимые изменения в организме могут наступить уже через 2,5-5 лет регулярного употребления спиртного, тогда как у мужчин этот процесс занимает 10-15 лет.

Чередниченко подчеркнул, что внутренние органы у женщин страдают гораздо быстрее. В первую очередь это касается печени, поджелудочной железы, а также головного мозга и центральной нервной системы. Кроме того, систематическое употребление алкоголя приводит к изменениям психики: женщины становятся агрессивными, плаксивыми, подозрительными, что со временем разрушает личность.

Причину такой уязвимости врач объяснил особенностями физиологии: женский организм вырабатывает значительно меньше фермента, который отвечает за расщепление этанола. В результате токсичные вещества дольше циркулируют в крови, оказывая более сильное разрушительное воздействие на внутренние органы.