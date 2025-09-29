18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.09.2025, 19:24

Медики назвали продукты для спокойного сна

Новости Мира

Врачи напомнили, что вечерний рацион напрямую влияет на качество сна: легкие блюда помогают быстрее уснуть, а тяжелая еда и кофеин – напротив, мешают отдыху, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По словам специалистов, слишком плотный или поздний ужин может стать причиной трудностей с засыпанием и ночных пробуждений. Однако есть продукты, которые благоприятно влияют на сон.

Эксперты рекомендуют выбирать легкие варианты – овощные рагу, крем-супы, салаты или нежирное мясо, например, курицу или индейку. Рыба, в частности лосось и тунец, богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, что положительно сказывается на работе мозга и нервной системы.

Хорошим решением могут стать и фрукты. Так, бананы содержат магний и калий, которые расслабляют мышцы, а киви способствует выработке серотонина – гормона, регулирующего настроение и сон. Молочные продукты также полезны: стакан теплого молока или йогурт перед сном помогают снять напряжение. Травяные чаи с ромашкой или мятой оказывают мягкий успокаивающий эффект.

Вместе с тем врачи предостерегают от употребления вечером тяжелых, жирных и острых блюд, так как они перегружают желудок и замедляют процесс пищеварения. Нежелательны и сладости – резкие колебания сахара в крови мешают глубокому сну. Под запретом остаются кофе и крепкий чай: кофеин может сохраняться в организме до шести часов, препятствуя отдыху.

Медики подчеркивают: ужин должен быть легким и проходить не менее чем за два часа до сна. Такой режим снижает нагрузку на пищеварение и делает ночной отдых более полноценным и восстанавливающим.

