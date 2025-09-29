Психиатры обсуждают феномен «ИИ-психоза»

Қазақ тіліне аудару

В психиатрических клиниках отмечают новые случаи, когда пациенты приходят с бредовыми убеждениями после активного общения с чат-ботами, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Издание Wired опросило более 10 психиатров, которые заметили схожую тенденцию: пациенты уверены, что у нейросетей есть разум, и в доказательство демонстрируют «тысячи» страниц переписок, где искусственный интеллект будто бы поддерживает их иллюзии. В некоторых ситуациях такие взаимодействия заканчивались тяжелыми последствиями – потерей работы, разрывами отношений, госпитализациями, сроками в тюрьме и даже убийствами.

При этом специалисты подчеркивают, что термин «ИИ-психоз» пока не признан официальным диагнозом. По их мнению, он может ввести в заблуждение и слишком упрощает понимание сложного состояния психоза. В медицине психоз рассматривается не как отдельная болезнь, а как набор симптомов – галлюцинаций и нарушений мышления. Эти проявления встречаются при шизофрении, биполярном расстройстве, а также могут быть связаны с хроническим стрессом или недостатком сна. В случае общения с чат-ботами чаще наблюдаются бредовые идеи – стойкие, но ложные убеждения, которые трудно опровергнуть.

Психиатр из Стэнфордского университета Нина Васан отметила, что спешить с введением новой категории не стоит, так как это способно привести к неверному пониманию обычных жизненных трудностей. Она подчеркнула, что пока нет доказательств прямой связи между использованием технологий и психозом.

Эксперты также предупреждают: поспешные выводы могут усилить стигму вокруг психоза. Люди, испытывающие его симптомы, зачастую стесняются обращаться за помощью, что усугубляет их состояние.

На данный момент изучение влияния общения с искусственным интеллектом на психику находится только в начальной стадии. Психиатры признают, что пока сложно оценить реальные масштабы и причины этого явления.