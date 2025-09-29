Названа неочевидная причина остановки дыхания во сне

Қазақ тіліне аудару

Исследователи из Университета Милано-Бикокка обнаружили, что загрязнение воздуха способно усугублять течение обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание человека периодически останавливается во сне. Сообщение об этом опубликовано в European Respiratory Society (ERS), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: nlo-mir.ru

Масштабное исследование: тысячи участников и десятки городов

В исследовании приняли участие более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы. Ученые сопоставили данные о состоянии здоровья участников с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе — частиц, образующихся при работе транспорта и промышленности.

Результаты показали: увеличение концентрации PM10 всего на одну единицу вызывает рост числа эпизодов апноэ или гипопноэ в среднем на 0,41 случая в час.

«Эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания», — пояснил руководитель исследования профессор Мартино Пенго.

Города-лидеры по влиянию загрязнения

Наибольшая зависимость между уровнем загрязнения и выраженностью симптомов апноэ наблюдалась в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась менее выраженной или отсутствовала вовсе.

Значение исследования для медицины

Эксперты подчеркивают, что данные выводы имеют важное практическое значение.