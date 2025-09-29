Названа неочевидная причина остановки дыхания во сне

Исследователи из Университета Милано-Бикокка обнаружили, что загрязнение воздуха способно усугублять течение обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание человека периодически останавливается во сне. Сообщение об этом опубликовано в European Respiratory Society (ERS), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В исследовании приняли участие более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы. Ученые сопоставили данные о состоянии здоровья участников с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе — частиц, образующихся при работе транспорта и промышленности.
Результаты показали: увеличение концентрации PM10 всего на одну единицу вызывает рост числа эпизодов апноэ или гипопноэ в среднем на 0,41 случая в час.
«Эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания», — пояснил руководитель исследования профессор Мартино Пенго.
Наибольшая зависимость между уровнем загрязнения и выраженностью симптомов апноэ наблюдалась в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась менее выраженной или отсутствовала вовсе.
Эксперты подчеркивают, что данные выводы имеют важное практическое значение.
«При лечении апноэ сна необходимо учитывать не только возраст, вес или образ жизни пациента, но и факторы окружающей среды. Борьба с загрязнением воздуха — это не только вклад в экологию, но и способ улучшить здоровье и качество сна», — отметила профессор Университета Крита София Шиза.
