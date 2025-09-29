18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.09.2025, 16:08

Названа неочевидная причина остановки дыхания во сне

Новости Мира 0 474

Исследователи из Университета Милано-Бикокка обнаружили, что загрязнение воздуха способно усугублять течение обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание человека периодически останавливается во сне. Сообщение об этом опубликовано в European Respiratory Society (ERS), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: nlo-mir.ru
Фото: nlo-mir.ru

Масштабное исследование: тысячи участников и десятки городов

В исследовании приняли участие более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы. Ученые сопоставили данные о состоянии здоровья участников с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе — частиц, образующихся при работе транспорта и промышленности.

Результаты показали: увеличение концентрации PM10 всего на одну единицу вызывает рост числа эпизодов апноэ или гипопноэ в среднем на 0,41 случая в час.

«Эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания», — пояснил руководитель исследования профессор Мартино Пенго.

Города-лидеры по влиянию загрязнения

Наибольшая зависимость между уровнем загрязнения и выраженностью симптомов апноэ наблюдалась в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась менее выраженной или отсутствовала вовсе.

Значение исследования для медицины

Эксперты подчеркивают, что данные выводы имеют важное практическое значение.

«При лечении апноэ сна необходимо учитывать не только возраст, вес или образ жизни пациента, но и факторы окружающей среды. Борьба с загрязнением воздуха — это не только вклад в экологию, но и способ улучшить здоровье и качество сна», — отметила профессор Университета Крита София Шиза.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?