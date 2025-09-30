18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 19:22

В России вводят ограничение на продажу топлива

Новости Мира 0 506

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 29 сентября в республике будет введено ограничение на объем покупки топлива — не более 30 литров в одни руки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 1MI
Фото: 1MI

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме», — подчеркнул Аксенов, добавив, что социальные объекты, коммунальные и экстренные службы будут обеспечены топливом в полном объеме.

Фиксированные цены на топливо

В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики была достигнута договоренность о фиксированных ценах на топливо на ближайшие 30 дней:

  • Дизельное топливо — не выше 75 рублей за литр

  • Бензин марки АИ-92 — не выше 70 рублей за литр

  • Бензин марки АИ-95 — не выше 76 рублей за литр

  • Бензин марки АИ-95 Премиум — не выше 80 рублей за литр

Причины ограничений

Ранее, 25 сентября, Аксенов заявил о проблемах с топливом на полуострове. Снижение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России привело к дефициту, что стало одной из причин введения лимита на заправку.

Сокращение АЗС в России

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию «ОМТ-Консалт», за последние два месяца в России количество автозаправочных станций, продающих бензин, уменьшилось на 360 объектов. Это примерно 1,6% от всех АЗС страны, что также влияет на доступность топлива в регионах, включая Крым.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
В субботу заправлялся 95ым бензином в Симферополе. Взял 10 литров потому как в основном использую газ, а газ есть везде по 38 рублей
29.09.2025, 18:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

