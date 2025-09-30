Черчесова признали равным Гвардиоле

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии, чемпион мира 2006 года Марко Амелия, высоко оценил моральные качества главного тренера грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова. Слова футбольного эксперта приводит Legalbet, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Для меня Черчесов находится на одном уровне ментальности и психологии с Пепом Гвардиолой, главным тренером «Манчестер Сити», и Юргеном Клоппом, бывшим наставником «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии». Не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира на своей земле. Это требует сильной ментальности и мощной психологии», — отметил Амелия.
Марко Амелия подчеркнул, что Черчесов — не только профессионал высокого уровня, но и «настоящий мужчина с отличным чувством юмора». По словам чемпиона мира, тренер часто обсуждает с игроками темы, интересные им лично, что помогает футболистам прогрессировать и развивать свои навыки на поле.
Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством команда показала стабильный результат: четыре победы и три ничьи в матчах Российской премьер-лиги. По итогам десяти туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками, демонстрируя уверенную игру и постепенное укрепление позиций в чемпионате.
Комментарии0 комментарий(ев)