30.09.2025, 16:56

Черчесова признали равным Гвардиоле

Новости Мира 0 431

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии, чемпион мира 2006 года Марко Амелия, высоко оценил моральные качества главного тренера грозненского «Ахмата» Станислава Черчесова. Слова футбольного эксперта приводит Legalbet, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ФК «Ахмат» Грозный
Фото: ФК «Ахмат» Грозный

«Для меня Черчесов находится на одном уровне ментальности и психологии с Пепом Гвардиолой, главным тренером «Манчестер Сити», и Юргеном Клоппом, бывшим наставником «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии». Не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира на своей земле. Это требует сильной ментальности и мощной психологии», — отметил Амелия.

Настоящий лидер и человек с юмором

Марко Амелия подчеркнул, что Черчесов — не только профессионал высокого уровня, но и «настоящий мужчина с отличным чувством юмора». По словам чемпиона мира, тренер часто обсуждает с игроками темы, интересные им лично, что помогает футболистам прогрессировать и развивать свои навыки на поле.

Успехи Черчесова в «Ахмате»

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством команда показала стабильный результат: четыре победы и три ничьи в матчах Российской премьер-лиги. По итогам десяти туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками, демонстрируя уверенную игру и постепенное укрепление позиций в чемпионате.

