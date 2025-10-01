18+
01.10.2025, 07:03

«Мошенница века» признала вину: в Великобритании арестована китаянка, похитившая $7 миллиардов

Новости Мира 0 676

В Великобритании близится к завершению одно из крупнейших в истории расследований финансового мошенничества. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, обвиняемая в организации масштабной схемы по отмыванию биткоинов, официально признала свою вину, сообщает Lada.kz со ссылкой на yaplakal.

Фото; Metropolitan Police
Фото; Metropolitan Police

Рекордная конфискация криптовалюты

Британская полиция конфисковала у женщины криптовалюту на рекордную сумму около 7 миллиардов долларов — крупнейшую подобную изъятую сумму в мире, отметили в Скотленд-Ярде.

Семь лет расследования глобальной схемы

Расследование преступной сети велось почти семь лет и осуществлялось в тесном сотрудничестве британских и китайских правоохранителей.

По данным следствия, Цянь возглавляла крупное мошенничество в Китае в период с 2014 по 2017 годы. Через свою компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology она обманула более 128 тысяч вкладчиков, обещая фантастические доходы до 300% годовых. Деньги пострадавших переводились в биткоины и уходили в личное распоряжение преступницы.

Переезд в Великобританию и покупка элитной недвижимости

После осуществления аферы Цянь покинула Китай и переехала в Великобританию, где активно приобретала дорогую недвижимость. В прошлом году в рамках расследования получила шесть лет тюрьмы её сообщница, а самой Цянь приговор будет вынесен в ближайшее время.

Спор о будущем конфискованных активов

Дело также привлекло внимание из-за споров о том, кто должен получить изъятые средства. Британские власти планируют использовать активы для пополнения государственного бюджета, тогда как сотни китайских вкладчиков требуют возврата украденных денег.

Это громкое дело снова поднимает вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и правомерности конфискации криптовалют.

