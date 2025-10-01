18+
01.10.2025, 14:13

Охотник застрелил подростка, приняв его за белку

Новости Мира 0 563

В американском штате Айова произошёл трагический инцидент: охотник по ошибке выстрелил в 17-летнего подростка, приняв его за белку. Об этом сообщает издание Unilad, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Жертва — школьник и спортсмен

Погибший подросток — Райан Карсон, ученик старших классов Washington High. Юноша активно занимался спортом и входил в состав университетской футбольной команды школы. После происшествия его срочно доставили в медицинский центр UI Health Care Medical Center, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Память о юноше

В школе и спортивном сообществе города Вашингтон (Айова) прошли памятные акции. Учителя, друзья и тренеры вспоминают Карсона как энергичного и целеустремлённого юношу.

  • Его тренер отметил, что парень всегда был яростным конкурентом, любил рыбалку, ценил время с друзьями и отличался глубокой верой.

  • По словам наставника, «улыбка и смех Карсона были заразительны».

Кроме того, память о юноше почтили многие школьные округа штата: в ближайших футбольных матчах команды выйдут на поле в чёрно-оранжевой форме — цветах школы Washington High.

Реакция сообщества

В официальном заявлении школьного округа говорится:

«Мы просим сохранить маму Карсона, его семью, друзей и товарищей по команде в своих сердцах. Наши сердца разбиты».

Ход расследования

Полиция Айовы подтвердила, что расследование обстоятельств трагедии продолжается. Пока остаётся неясным, каким образом охотник мог перепутать человека с животным и при каких условиях произошёл выстрел.

