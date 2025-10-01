Собачья ревность из-за еды закончилась гибелью хозяйки

Қазақ тіліне аудару

В Великобритании произошел трагический случай: 34-летняя женщина по имени Мишель скончалась после того, как ее собака случайно укусила ее. Об этом сообщает издание The Mirror, сообщает Lada.kz.

Фото: mirror.co.uk

Мишель была хозяйкой двух питомцев — шпица и ротвейлера. Женщина часто баловала их наггетсами, и любимое лакомство становилось поводом для небольшой конкуренции между животными.

Фатальная ссора из-за наггетса

В роковой день между собаками возник конфликт. Шпиц зарычал на ротвейлера, и тот в ответ проявил агрессию. В этот момент рука хозяйки оказалась слишком близко, и ротвейлер, защищаясь, непреднамеренно укусил женщину.

Удар зубами пришёлся на область артерии, что привело к тяжелому кровотечению.

Попытка спасти жизнь

Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли предотвратить последствия сильной кровопотери. На следующий день Мишель скончалась.

Шок для семьи

Родные погибшей признались, что произошедшее стало для них полной неожиданностью. По их словам, обе собаки были ласковыми, дружелюбными и хорошо воспитанными. Никто не мог предположить, что обычная игра за угощение завершится столь трагически.

Ситуация усугубляется тем, что всего несколько недель назад Мишель потеряла дочь, и для семьи эта трагедия стала двойным ударом.

Судьба питомцев

Собаки Мишель также не избежали последствий. Согласно законам Великобритании, оставшиеся без хозяина питомцы, признанные потенциально опасными, подлежат эвтаназии.