Главная ошибка при гипертонии, которая может убить мозг и сердце

Қазақ тіліне аудару

Гипертония — хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, которое может долгое время протекать незаметно. Часто люди списывают головную боль или слабость на усталость, не подозревая, что это первые проявления болезни, сообщает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

Фото: Shutterstock

Почему контроль давления важен

Кардиолог Валентина Байдина отмечает, что ключ к успешному лечению гипертонии во многом зависит от самого пациента. В России этой болезнью страдает почти 40% населения. Одной из самых распространенных и опасных ошибок является отказ регулярно измерять давление и принимать назначенные лекарства.

Типичные ошибки пациентов

Помимо отказа от контроля давления, гипертоники нередко допускают и другие просчеты:

неправильное питание;

недостаток физической активности;

игнорирование симптомов болезни.

Однако именно регулярный прием препаратов и систематический контроль давления являются главным фактором снижения риска осложнений.

Коварство гипертонии

Болезнь может годами протекать бессимптомно. Даже при появлении признаков — головных болей, слабости, скачков давления — многие списывают их на усталость или внешние факторы, такие как магнитные бури. Игнорирование этих сигналов может обернуться серьезными последствиями.

Врачи советуют не отказываться от лекарств из-за страха побочных эффектов. Гораздо безопаснее строго следовать назначенному лечению, чем пытаться обходиться без таблеток и рисковать здоровьем.

Последствия игнорирования болезни

Хроническое высокое давление негативно влияет на состояние сосудов, нарушает кровообращение и повышает риск:

инфаркта;

инсульта;

развития сосудистой деменции, когда страдает работа мозга из-за повреждения сосудов.

Важно помнить

Статья носит исключительно информационный характер. Любые назначения и корректировки лечения должны осуществляться только после консультации специалиста.