В России женщина родила тройню и стала мамой шестерых детей

В республиканском перинатальном центре Бурятии произошло радостное событие — местная жительница стала мамой троих мальчиков одновременно. Малыши появились на свет 27 августа, а спустя месяц их вместе с мамой выписали домой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Республикaнский перинатальный центр Эхын Баяр/VK

Имена новорожденных

В семье Сидоровых прибавление сразу в тройном размере: мальчиков назвали Артем, Роман и Виктор. Врачи подчеркнули, что рождение сразу троих детей требует особой подготовки и высокой слаженности работы медицинской команды.

Поддержка специалистов

В перинатальном центре отметили, что появление на свет тройняшек стало важным событием не только для семьи, но и для всего коллектива врачей. Медики приложили максимум усилий, чтобы обеспечить маме и детям безопасные роды и комфорт в первые недели жизни малышей.

Семья из шести детей

Дома мальчиков ждали три старшие сестры. Теперь в семье шестеро детей, и родители готовятся к новым заботам и радостям. Врачи и сотрудники центра пожелали семье здоровья, счастья и сил для воспитания большой семьи.