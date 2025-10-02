В России через нейросети начали «воскрешать» умерших людей — предупреждение от Роскачества

Қазақ тіліне аудару

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что мошенники активно применяют нейросетевые технологии для создания цифровых копий умерших людей. Изначально такие разработки разрабатывались в терапевтических целях: они помогали пережить тяжелую утрату через символическое «общение» с цифровой проекцией умершего, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: pikabu.ru

Однако, как часто бывает с инновационными технологиями, они быстро привлекли внимание злоумышленников.

Манипуляции на уязвимых людях

По словам специалистов, киберпреступники используют цифровые копии умерших для воздействия на эмоционально уязвимых людей. Среди возможных схем:

Скрытая реклама и продвижение товаров или услуг под видом посланий от умершего родственника.

Внушение необходимости оказания «финансовой помощи» умершему или его семье.

Манипуляции с целью получения согласия на микрозаймы или подписания электронных документов.

Эксперты подчеркивают, что такие цифровые копии могут убедительно имитировать голос и поведение умершего, что делает проверку подлинности сообщений практически невозможной.

Биометрия и киберугрозы

Нейроботы, обученные на данных реального человека, способны проходить биометрическую верификацию в некоторых системах и даже подписывать электронные документы. Это открывает новые возможности для мошенничества:

Кибератаки с использованием дипфейк-видео становятся массовым явлением.

Аккаунты умерших людей могут использоваться для фишинговых рассылок, не вызывая подозрений у жертв.

Создание ботнетов на основе цифровых копий умерших позволяет злоумышленникам организовывать DDoS-атаки и распространять нежелательный контент в больших масштабах.

Особая опасность цифровых образов умерших

Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев отмечает:

«Когда мошенники используют дипфейк живого человека, у жертвы всегда есть возможность проверить подлинность сообщения. С цифровой копией умершего такой проверки нет, что создает идеальные условия для преступников».

Иными словами, цифровой образ умершего становится инструментом психологического давления, позволяя манипулировать эмоциями и доверием людей.