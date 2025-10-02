В России через нейросети начали «воскрешать» умерших людей — предупреждение от Роскачества

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что мошенники активно применяют нейросетевые технологии для создания цифровых копий умерших людей. Изначально такие разработки разрабатывались в терапевтических целях: они помогали пережить тяжелую утрату через символическое «общение» с цифровой проекцией умершего, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Однако, как часто бывает с инновационными технологиями, они быстро привлекли внимание злоумышленников.
По словам специалистов, киберпреступники используют цифровые копии умерших для воздействия на эмоционально уязвимых людей. Среди возможных схем:
Скрытая реклама и продвижение товаров или услуг под видом посланий от умершего родственника.
Внушение необходимости оказания «финансовой помощи» умершему или его семье.
Манипуляции с целью получения согласия на микрозаймы или подписания электронных документов.
Эксперты подчеркивают, что такие цифровые копии могут убедительно имитировать голос и поведение умершего, что делает проверку подлинности сообщений практически невозможной.
Нейроботы, обученные на данных реального человека, способны проходить биометрическую верификацию в некоторых системах и даже подписывать электронные документы. Это открывает новые возможности для мошенничества:
Кибератаки с использованием дипфейк-видео становятся массовым явлением.
Аккаунты умерших людей могут использоваться для фишинговых рассылок, не вызывая подозрений у жертв.
Создание ботнетов на основе цифровых копий умерших позволяет злоумышленникам организовывать DDoS-атаки и распространять нежелательный контент в больших масштабах.
Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев отмечает:
«Когда мошенники используют дипфейк живого человека, у жертвы всегда есть возможность проверить подлинность сообщения. С цифровой копией умершего такой проверки нет, что создает идеальные условия для преступников».
Иными словами, цифровой образ умершего становится инструментом психологического давления, позволяя манипулировать эмоциями и доверием людей.
