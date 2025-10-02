Кровь в курином яйце: опасен ли такой продукт и стоит ли беспокоиться

Қазақ тіліне аудару

Яйца давно являются незаменимым продуктом на кухне, основой для множества блюд — от омлетов до выпечки. Но иногда при разбивании яйца на желтке можно заметить маленькое красное пятно. Для многих это вызывает сомнения: безопасно ли такое яйцо и почему появляется кровинка

Причины появления крови в яйце

Главной причиной красных пятен на желтке является разрыв мелких кровеносных сосудов в яичниках или фаллопиевых трубах курицы. Даже неоплодотворенные яйца содержат такие сосуды, и один из них может повредиться во время формирования яйца.

Эксперты выделяют пять основных факторов, которые способствуют появлению кровяных пятен:

Генетические особенности курицы — наследственные нарушения могут увеличивать риск повреждения сосудов. Слишком яркое освещение курятника зимой — резкий свет нарушает естественный цикл несушки. Избыточное содержание витаминов А и К в рационе — может провоцировать образование кровяных включений. Грубое обращение с птицей — стресс или травмы во время транспортировки или кормления. Грибки или токсины в корме — негативно влияют на состояние яичников и качество яиц.

Насколько это опасно для здоровья

Не стоит паниковать, если вы нашли кровинку в яйце. Статистика показывает, что примерно 2–4% всех яиц содержат красные пятна. Они не свидетельствуют о болезни птицы и не делают яйцо опасным для человека.

Пятно легко удаляется ножом, после чего яйцо можно использовать для приготовления блюд.

Даже если в яйце встречается окровавленный белок, он не представляет угрозы для здоровья. Это подтверждают исследования и эксперты канала «Курочка».

Белые жгутики — норма

Иногда в яйцах можно увидеть плотные белые нити, которые крепят желток к скорлупе. Это естественная структура яйца и никак не влияет на вкус или качество продукта.

Вывод

Красные пятна на желтке или небольшие кровяные включения — явление достаточно распространенное и безопасное. Главное — визуально осмотреть яйцо и удалить крупные пятна, если они вызывают дискомфорт. Остальное яйцо вполне пригодно к употреблению.