На Кубани мать поила ребенка коньяком и снимала это на видео

В Краснодаре полиция начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором женщина, предположительно, поит свою малолетнюю дочь алкогольным напитком. Информацию об этом публикует издание «Краснодар», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным источников, ролик сначала появился в одном из родительских чатов, а затем был опубликован в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края». На кадрах мать передает дочери рюмку и сообщает, что в ней коньяк. Когда девочка делает несколько глотков, женщина уточняет: «Вкусно, да?»
На другом видео мать показывает бутылку с коньяком, из которой только что наливала напиток в рюмку. В этот момент она говорит дочери: «Мама тебе накатит. Давай, доченька, пить. Закусывай».
В пресс-службе МВД сообщили, что устанавливают личность женщины и проводят проверку по факту публикации видео. Решается вопрос о квалификации произошедшего в соответствии с законодательством.
