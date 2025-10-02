На Кубани мать поила ребенка коньяком и снимала это на видео

Қазақ тіліне аудару

В Краснодаре полиция начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором женщина, предположительно, поит свою малолетнюю дочь алкогольным напитком. Информацию об этом публикует издание «Краснодар», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «ЧП Краснодара и края»

Видео распространялось в родительских чатах и Telegram

По данным источников, ролик сначала появился в одном из родительских чатов, а затем был опубликован в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края». На кадрах мать передает дочери рюмку и сообщает, что в ней коньяк. Когда девочка делает несколько глотков, женщина уточняет: «Вкусно, да?»

Демонстрация бутылки и призыв к употреблению

На другом видео мать показывает бутылку с коньяком, из которой только что наливала напиток в рюмку. В этот момент она говорит дочери: «Мама тебе накатит. Давай, доченька, пить. Закусывай».

Полиция проводит проверку

В пресс-службе МВД сообщили, что устанавливают личность женщины и проводят проверку по факту публикации видео. Решается вопрос о квалификации произошедшего в соответствии с законодательством.