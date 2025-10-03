Зарядка в общественных местах может привести к взлому телефона

Использование USB-зарядок в аэропортах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей может обернуться угрозой для владельцев смартфонов. Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в интервью RT, подобные станции несут скрытые риски для кибербезопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам эксперта, уязвимость заключается не в самом процессе зарядки, а в USB-разъёме. Злоумышленники могут встроить в станцию специальное оборудование, которое «маскируется» под флешку или клавиатуру. В результате подключённый телефон подвергается опасности:
на устройство может быть установлено вредоносное программное обеспечение;
существует риск кражи конфиденциальных данных владельца.
Кузьменко отметил, что особенно уязвимыми являются смартфоны, которые давно не обновлялись и не получают актуальных патчей безопасности. Именно такие модели чаще становятся целью хакерских атак, так как в них остаются неустранённые уязвимости.
Одним из тревожных сигналов является появление на экране телефона всплывающего окна с просьбой предоставить доступ к данным или разрешить выполнение определённых действий. В таких случаях важно немедленно прервать подключение.
Для снижения рисков Роскачество рекомендует:
использовать портативные аккумуляторы (пауэрбанки), а не общественные USB-станции;
регулярно обновлять программное обеспечение устройства, устанавливая все доступные исправления безопасности;
избегать предоставления разрешений при подключении к неизвестным источникам питания.
Комментарии0 комментарий(ев)