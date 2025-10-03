Зарядка в общественных местах может привести к взлому телефона

Қазақ тіліне аудару

Использование USB-зарядок в аэропортах, торговых центрах и других местах массового пребывания людей может обернуться угрозой для владельцев смартфонов. Как сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в интервью RT , подобные станции несут скрытые риски для кибербезопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: www.globallookpress.com

Главная угроза — USB-порт

По словам эксперта, уязвимость заключается не в самом процессе зарядки, а в USB-разъёме. Злоумышленники могут встроить в станцию специальное оборудование, которое «маскируется» под флешку или клавиатуру. В результате подключённый телефон подвергается опасности:

на устройство может быть установлено вредоносное программное обеспечение;

существует риск кражи конфиденциальных данных владельца.

Устаревшие устройства — главная цель хакеров

Кузьменко отметил, что особенно уязвимыми являются смартфоны, которые давно не обновлялись и не получают актуальных патчей безопасности. Именно такие модели чаще становятся целью хакерских атак, так как в них остаются неустранённые уязвимости.

Как распознать потенциальный взлом

Одним из тревожных сигналов является появление на экране телефона всплывающего окна с просьбой предоставить доступ к данным или разрешить выполнение определённых действий. В таких случаях важно немедленно прервать подключение.

Как защитить себя

Для снижения рисков Роскачество рекомендует: