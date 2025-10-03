18+
03.10.2025, 17:30

На затонувшем 300 лет назад корабле моряки обнаружили клад стоимостью $1 млн

Морская экспедиция у побережья Флориды обнаружила на дне Атлантики ценный клад, пролежавший более трех столетий. Общая стоимость находки оценивается примерно в 1 миллион долларов, сообщает New York Post, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Queens Jewels
Фото: Queens Jewels

Команда капитана Левина Шейверса обнаружила более 1000 монет

Во время спасательных работ команда капитана Левина Шейверса подняла со дна более 1000 золотых и серебряных монет, которые являлись частью груза испанского флота. Найденные монеты пролежали на морском дне более 300 лет, сохранив при этом четкие клейма и даты чеканки.

История трагедии: ураган 1715 года

Груз испанского флота состоял из 11 кораблей, перевозивших богатства из Нового Света в Испанию. В июле 1715 года караван попал в мощный ураган у восточного побережья Флориды. В результате катастрофы затонули корабли с тоннами золота, серебра и ювелирных украшений общей стоимостью около 400 миллионов долларов.

Трагедия унесла сотни жизней и стала одной из крупнейших морских катастроф своего времени.

Состав находки

Среди поднятых артефактов:

  • Около 1000 серебряных монет «реалов»

  • Пять редких золотых монет «эскудо»

  • Другие исторические предметы

Монеты были отчеканены в испанских колониях: Мексике, Перу и Боливии. Удивительно, что несмотря на три века под морским песком, на них четко видны даты и клейма монетных дворов.

План выставки и консервация

Сейчас найденные монеты проходят консервацию, после чего они будут выставлены в музеях Флориды, где посетители смогут увидеть редкие исторические ценности своими глазами.

