Американец побил рекорд: борода длиной больше метра удивила мир

В Бирмингеме, США, мужчина по имени Рудольф вошел в Книгу рекордов Гиннесса, отрастив бороду длиной 1,06 метра , сообщает UPI . Этот необычный рекорд привлек внимание общественности и стал предметом обсуждения в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: upi.com

Борода как часть жизни

Рудольф начал отращивать бороду много лет назад. Первоначально это был просто элемент внешности, но со временем волосы начали закручиваться в локоны, превращая бороду в узнаваемый стиль. Сегодня она стала его визитной карточкой и символом индивидуальности.

Ежедневный уход и сложности

Поддерживать столь длинную бороду — непростая задача. Рудольф рассказывает:

Мытье занимает значительное время.

Сушка может растянуться на несколько дней.

Укладка требует особого подхода, чтобы борода не мешала в повседневной жизни.

Вес бороды ощущается при активных движениях, что тоже приходится учитывать.

Несмотря на трудности, Рудольф отмечает, что процесс ухода стал частью его ежедневного ритуала.

Символ силы и индивидуальности

Для самого рекордсмена борода — не просто волосы на лице. Он считает её символом силы и уникальности, называя своим «естественным стилем». По словам Рудольфа, она отражает его характер и индивидуальность.

Люди реагируют на его внешний вид по-разному: кто-то с любопытством и восхищением, а кто-то не понимает, как можно носить столь длинную бороду.