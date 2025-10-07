В ближайшие годы РФ может лишиться до трети гражданского авиапарка

Қазақ тіліне аудару

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в ближайшие годы Россия может столкнуться с масштабным сокращением гражданского авиапарка. По его словам, при пессимистичном сценарии до 2030 года страна потеряет порядка 339 самолетов , что составляет около трети всего парка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Текущее состояние флота

На данный момент 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% всех пассажирских рейсов, располагают 1 135 воздушными судами. Однако 47 из них уже не эксплуатируются, уточнил Ядров.

Подробности прогноза

По расчетам Росавиации, до конца десятилетия могут выйти из эксплуатации:

230 самолетов отечественного производства ,

109 иностранных лайнеров.

Таким образом, в случае неблагоприятного развития событий гражданская авиация страны столкнется с серьезным дефицитом воздушных судов, что неизбежно повлияет на авиаперевозки и маршрутную сеть.

Новые самолеты — только после 2026 года

Надежды на обновление авиапарка связываются с программой МС-21. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», поставки этих самолетов авиакомпаниям начнутся в 2026 году.

Среднемагистральный лайнер МС-21, разработанный ПАО «Яковлев», полностью оснащен российскими системами и агрегатами. В настоящее время опытный образец проходит сертификационные испытания. Первый полет по программе уже состоялся на аэродроме имени Громова в подмосковном Жуковском, где было успешно протестировано радиосвязное оборудование.

Перспективы отрасли

Таким образом, ближайшие годы станут для российской гражданской авиации испытанием на выживаемость. Потеря сотен самолетов при задержках в поставках новых моделей может привести к сокращению рейсов и повышению нагрузки на оставшийся флот. Надежды отрасли во многом связаны с тем, насколько быстро удастся наладить массовое производство отечественных лайнеров.