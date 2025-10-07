18+
07.10.2025, 18:43

В ближайшие годы РФ может лишиться до трети гражданского авиапарка

Новости Мира

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в ближайшие годы Россия может столкнуться с масштабным сокращением гражданского авиапарка. По его словам, при пессимистичном сценарии до 2030 года страна потеряет порядка 339 самолетов, что составляет около трети всего парка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM
Текущее состояние флота

На данный момент 76 российских авиакомпаний, выполняющих 99% всех пассажирских рейсов, располагают 1 135 воздушными судами. Однако 47 из них уже не эксплуатируются, уточнил Ядров.

Подробности прогноза

По расчетам Росавиации, до конца десятилетия могут выйти из эксплуатации:

  • 230 самолетов отечественного производства,

  • 109 иностранных лайнеров.

Таким образом, в случае неблагоприятного развития событий гражданская авиация страны столкнется с серьезным дефицитом воздушных судов, что неизбежно повлияет на авиаперевозки и маршрутную сеть.

Новые самолеты — только после 2026 года

Надежды на обновление авиапарка связываются с программой МС-21. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», поставки этих самолетов авиакомпаниям начнутся в 2026 году.

Среднемагистральный лайнер МС-21, разработанный ПАО «Яковлев», полностью оснащен российскими системами и агрегатами. В настоящее время опытный образец проходит сертификационные испытания. Первый полет по программе уже состоялся на аэродроме имени Громова в подмосковном Жуковском, где было успешно протестировано радиосвязное оборудование.

Перспективы отрасли

Таким образом, ближайшие годы станут для российской гражданской авиации испытанием на выживаемость. Потеря сотен самолетов при задержках в поставках новых моделей может привести к сокращению рейсов и повышению нагрузки на оставшийся флот. Надежды отрасли во многом связаны с тем, насколько быстро удастся наладить массовое производство отечественных лайнеров.

1
0
0
