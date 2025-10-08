Назван чай, одна кружка которого наносит человеку вреда больше, чем бутылка водки

Қазақ тіліне аудару

Современный рынок напитков предлагает сотни сортов чая — от классических черных и зеленых до редких экзотических разновидностей. Но, как выяснили ученые, один из них может представлять серьезную угрозу для здоровья, сопоставимую с вредом от алкоголя и курения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stihi.ru

Йерба Мате: полезный стимулятор с опасной стороной

Йерба Мате — южноамериканский напиток, приготовляемый из листьев падуба парагвайского. Его ценят за бодрящий эффект, помощь при усталости и головных болях, а также за богатый состав, включающий витамины A, B и C и эфирные масла.

Однако, за кажущейся пользой скрывается тревожная статистика: содержание канцерогенов в Йерба Мате значительно превышает безопасные показатели. Исследователи установили, что одна кружка этого напитка может нанести организму вред, сопоставимый с выкуриванием сотни сигарет.

Опасность горячего заваривания

Наибольшую угрозу Йерба Мате представляет при традиционном способе приготовления — заливании кипятком с температурой выше 65 °C. Именно высокая температура активирует выделение вредных веществ и усиливает канцерогенный эффект напитка.

Медики предупреждают: употребление слишком горячих жидкостей само по себе повышает риск термических ожогов слизистой пищевода. Поврежденные ткани становятся уязвимыми перед воздействием канцерогенов, что может привести к развитию злокачественных опухолей.

Повышенные риски для органов пищеварения

По данным исследований, регулярное употребление горячего Йерба Мате втрое увеличивает риск онкологических заболеваний легких, желудка, кишечника, пищевода, поджелудочной железы и печени.

Таким образом, напиток, который многие считают полезным энергетиком, способен вызвать обратный эффект — разрушительное воздействие на органы пищеварения и дыхательную систему.

Напиток, ставший частью культуры

Несмотря на тревожные выводы ученых, Йерба Мате продолжает активно продвигаться как компонент здорового образа жизни. Он широко представлен в специализированных магазинах и особенно популярен в странах Южной Америки, где употребление Мате — часть национальных традиций.

Однако эксперты советуют проявлять осторожность: частое употребление горячего Йерба Мате может быть не менее вредным, чем алкоголь или табак.