18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.10.2025, 15:29

Назван чай, одна кружка которого наносит человеку вреда больше, чем бутылка водки

Новости Мира 0 3 255

Современный рынок напитков предлагает сотни сортов чая — от классических черных и зеленых до редких экзотических разновидностей. Но, как выяснили ученые, один из них может представлять серьезную угрозу для здоровья, сопоставимую с вредом от алкоголя и курения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stihi.ru
Фото: stihi.ru

Йерба Мате: полезный стимулятор с опасной стороной

Йерба Мате — южноамериканский напиток, приготовляемый из листьев падуба парагвайского. Его ценят за бодрящий эффект, помощь при усталости и головных болях, а также за богатый состав, включающий витамины A, B и C и эфирные масла.

Однако, за кажущейся пользой скрывается тревожная статистика: содержание канцерогенов в Йерба Мате значительно превышает безопасные показатели. Исследователи установили, что одна кружка этого напитка может нанести организму вред, сопоставимый с выкуриванием сотни сигарет.

Опасность горячего заваривания

Наибольшую угрозу Йерба Мате представляет при традиционном способе приготовления — заливании кипятком с температурой выше 65 °C. Именно высокая температура активирует выделение вредных веществ и усиливает канцерогенный эффект напитка.

Медики предупреждают: употребление слишком горячих жидкостей само по себе повышает риск термических ожогов слизистой пищевода. Поврежденные ткани становятся уязвимыми перед воздействием канцерогенов, что может привести к развитию злокачественных опухолей.

Повышенные риски для органов пищеварения

По данным исследований, регулярное употребление горячего Йерба Мате втрое увеличивает риск онкологических заболеваний легких, желудка, кишечника, пищевода, поджелудочной железы и печени.

Таким образом, напиток, который многие считают полезным энергетиком, способен вызвать обратный эффект — разрушительное воздействие на органы пищеварения и дыхательную систему.

Напиток, ставший частью культуры

Несмотря на тревожные выводы ученых, Йерба Мате продолжает активно продвигаться как компонент здорового образа жизни. Он широко представлен в специализированных магазинах и особенно популярен в странах Южной Америки, где употребление Мате — часть национальных традиций.

Однако эксперты советуют проявлять осторожность: частое употребление горячего Йерба Мате может быть не менее вредным, чем алкоголь или табак.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?