08.10.2025, 16:58

Петербургского архитектора застрелили на глазах у 10-летней дочери

Новости Мира 0 995

Жуткое преступление произошло утром 8 октября в жилом комплексе «Царская столица» в Санкт-Петербурге. Сосед застрелил известного архитектора Александра Супоницкого прямо на глазах у его десятилетней дочери, после чего поджег свою квартиру и совершил самоубийство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: suart-group.ru
Фото: suart-group.ru

Расстрел у лифта

По данным СМИ, трагедия случилась, когда Супоницкий собирался отвезти дочь в школу. Мужчина с ребенком подошел к лифту, где на них напал вооруженный сосед. Угрожая оружием, злоумышленник заставил архитектора и его дочь опуститься на колени. После этого выстрелил Супоницкому в затылок и скрылся.
Девочка чудом осталась жива и не пострадала физически.

Самоподжог и гибель стрелка

После убийства преступник вернулся в свою квартиру, поджег ее и свел счеты с жизнью. Пожар быстро ликвидировали прибывшие спасатели МЧС. Следственный комитет сообщил о двух погибших мужчинах с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, убийца использовал охотничий карабин.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

Кто такой Александр Супоницкий

Александр Супоницкий был одним из известных архитекторов Петербурга. Он возглавлял совет директоров группы компаний «Суарт» и стал автором ряда проектов городского метро — станций «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы».

Среди его работ также значатся проекты Невской ратуши и яхт-клуба «Восточный».

Архитектор был женат на дизайнере и миссис World Russian Beauty Алисе Супоницкой, которая также занималась проектами квартир в ЖК «Царская столица», где и произошла трагедия.

Что известно об убийце

По данным СМИ, стрелком оказался 49-летний Константин Козырев. Он работал в строительной отрасли и ранее занимал пост заместителя директора по финансам инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест».

В прошлом Козырев проходил по уголовным делам — его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в крупном размере. Дела были связаны с госконтрактами компании на строительство домов для ФСБ, которые так и не были завершены. Впоследствии производство по делу прекратили, и мужчина находился на свободе.

По информации SHOT, у Козырева остались жена и двое детей. Старший сын учится на юридическом факультете СПбГУ и, по данным Telegram-канала, открыто выступает против спецоперации.

Возможные мотивы преступления

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Основная — бытовой или деловой конфликт между мужчинами, которые оба имели отношение к строительному бизнесу.

Некоторые источники утверждают, что Козырев мог следить за Супоницким и планировал нападение заранее.

Однако вдова архитектора Алиса Супоницкая опровергла слухи о каких-либо конфликтах между ее мужем и стрелком. По ее словам, семья не была знакома с Козыревым, и нападение стало для них полным шоком.

