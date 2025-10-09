Что скрывает микроволновка: правда, о которой молчат даже производители

Қазақ тіліне аудару

Микроволновая печь давно стала привычным бытовым устройством, присутствующим почти на каждой кухне. Она позволяет быстро разогреть еду за считаные минуты. Однако вокруг этой техники до сих пор ходит множество мифов — от разрушения витаминов до вредного излучения. Разберемся, где правда, а где — заблуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Africa Studio/Shutterstock.com

Как работает микроволновка

Микроволны воздействуют на молекулы воды в продуктах, заставляя их колебаться и выделять тепло. Именно так пища прогревается изнутри. Однако нагрев бывает неравномерным: микроволны проникают на глубину около 2,5 сантиметра, поэтому иногда внутри еда остается холодной.

Миф 1. Микроволновка уничтожает витамины

Это частичное заблуждение. По данным научного издания CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition, микроволновый разогрев — один из самых щадящих способов термической обработки. Витамины при этом сохраняются лучше, чем при варке или жарке. Потери возможны, но минимальны.

Миф 2. В микроволновке нельзя использовать пластиковую посуду

Это верно лишь отчасти. Если контейнер не имеет специальной маркировки microwave safe, нагрев может привести к выделению вредных веществ. Но сертифицированная пластиковая посуда безопасна для использования. Главное — следить за обозначением на упаковке.

Миф 3. Металлические предметы опасны

Это правда. Металл отражает микроволны и может вызвать искрение или даже возгорание. Поэтому металлические ложки, вилки, фольгу и тарелки с позолотой нельзя ставить в микроволновку.

Миф 4. Микроволновка убивает бактерии

Да, но не полностью. Микроволновое излучение действительно разрушает бактериальные клетки, состоящие из воды, однако при неравномерном нагреве некоторые микроорганизмы могут выжить. Поэтому важно тщательно прогревать пищу, особенно мясные и молочные продукты.

Миф 5. Микроволны вызывают рак

Это миф. Излучение в микроволновке не ионизирующее и не способно повреждать ДНК или вызывать онкологические заболевания. Опасность для здоровья может представлять лишь чрезмерно перегретая пища — при подгорании в ней образуются канцерогены, но это не связано с принципом работы прибора.

Миф 6. Из микроволновки выходит опасное излучение

Современные модели оснащены надежной защитой. При исправной дверце и уплотнителях микроволны не выходят наружу. Согласно данным Lifehacker.ru, уровень излучения за пределами рабочей камеры ничтожен и безопасен для человека.

Миф 7. Опасно смотреть на работающую микроволновку

Существует мнение, что длительное наблюдение за включенной печью может вызвать катаракту. Однако это не соответствует действительности: микроволны не проходят через защитное стекло. Поэтому смотреть на процесс разогрева можно без вреда для глаз.

Что в итоге

Микроволновка — безопасный и удобный кухонный прибор при правильной эксплуатации. Главное:

использовать только посуду с маркировкой microwave safe;

избегать металла;

тщательно прогревать еду;

не ставить слишком большие порции для разогрева.

Если соблюдать простые правила, микроволновка не только не навредит, но и поможет сохранить питательные вещества в продуктах.