Первые люди, способные прожить 150 лет, уже родились - ученый

Қазақ тіліне аудару

Ведущий сотрудник проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Виталий Ковалев заявил, что первые люди, способные прожить до 150 лет, уже появились на свет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «БиоПолитика», передает Lada.kz.

Фото: petsreview.ru

Старение — не приговор, а обратимый процесс

По словам ученого, привычное представление о старении как о сложном и необратимом процессе — ошибочно. Он подчеркнул, что наука постепенно приближается к пониманию механизмов, позволяющих контролировать биологическое старение.

«Перспектива жизни до 150 лет — это не фантастика, а вполне достижимая цель, обсуждаемая на самом высоком уровне, включая мировых лидеров», — отметил Ковалев.

Наука готовится к «веку долголетия»

Исследователь рассказал, что в лабораториях уже ведутся активные работы по созданию соединений, которые могут существенно замедлять процессы старения. Некоторые из них, по его словам, теоретически способны продлить жизнь человека в несколько раз.

Главной задачей ближайших 20 лет ученый назвал переход от теоретических разработок к безопасным и эффективным практическим методам продления жизни.

Бессмертие — тема мирового обсуждения

Интерес к проблеме долголетия проявляют и мировые лидеры. Так, 3 сентября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы затронули тему бессмертия.

Си Цзиньпин отметил, что в современном мире люди в 70 лет остаются «молодыми», в то время как раньше этот возраст считался пределом жизни. Путин в ответ подчеркнул, что благодаря достижениям биотехнологий и развитию трансплантологии человечество уже вплотную подошло к возможности жить значительно дольше, а может быть — и вечно.

Китайский лидер добавил, что именно в XXI веке человечество имеет реальный шанс увеличить продолжительность жизни до 150 лет.