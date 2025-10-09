Первые люди, способные прожить 150 лет, уже родились - ученый

Ведущий сотрудник проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Виталий Ковалев заявил, что первые люди, способные прожить до 150 лет, уже появились на свет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «БиоПолитика», передает Lada.kz.
По словам ученого, привычное представление о старении как о сложном и необратимом процессе — ошибочно. Он подчеркнул, что наука постепенно приближается к пониманию механизмов, позволяющих контролировать биологическое старение.
«Перспектива жизни до 150 лет — это не фантастика, а вполне достижимая цель, обсуждаемая на самом высоком уровне, включая мировых лидеров», — отметил Ковалев.
Исследователь рассказал, что в лабораториях уже ведутся активные работы по созданию соединений, которые могут существенно замедлять процессы старения. Некоторые из них, по его словам, теоретически способны продлить жизнь человека в несколько раз.
Главной задачей ближайших 20 лет ученый назвал переход от теоретических разработок к безопасным и эффективным практическим методам продления жизни.
Интерес к проблеме долголетия проявляют и мировые лидеры. Так, 3 сентября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы затронули тему бессмертия.
Си Цзиньпин отметил, что в современном мире люди в 70 лет остаются «молодыми», в то время как раньше этот возраст считался пределом жизни. Путин в ответ подчеркнул, что благодаря достижениям биотехнологий и развитию трансплантологии человечество уже вплотную подошло к возможности жить значительно дольше, а может быть — и вечно.
Китайский лидер добавил, что именно в XXI веке человечество имеет реальный шанс увеличить продолжительность жизни до 150 лет.
