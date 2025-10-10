«Франкенштейн» наступает: основные симптомы нового штамма COVID-19

Қазақ тіліне аудару

В 2025 году ученые и медики фиксируют распространение нового варианта коронавируса под кодовым названием XFG , который в СМИ прозвали «Франкенштейн». Этот штамм уже активно циркулирует в Европе и привлекает внимание специалистов из-за высокой заразности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube

Новый штамм XFG: что известно

По данным Центра информации и экспертизы в области общественного здравоохранения Франции, XFG чаще всего поражает детей до 15 лет. Взрослые тоже заражаются, однако их госпитализации происходят несколько реже.

Причины новой волны COVID-19 в Европе

ВОЗ отмечает, что текущая волна коронавируса в европейских странах напрямую связана с ростом распространения XFG. Первые случаи заражений этим вариантом стали фиксироваться уже с середины лета, и штамм постепенно набирает обороты.

Симптоматика штамма XFG

Несмотря на быструю скорость распространения, эксперты заверяют, что тяжелые формы заболевания случаются редко. У большинства пациентов болезнь протекает легче по сравнению с предыдущими штаммами.

Главные симптомы нового варианта включают:

Ломоту в теле;

Боль в горле;

Насморк.

Эти признаки делают XFG относительно предсказуемым для медиков и позволяют вовремя оказывать поддержку пациентам.

Распространение в мире

Заболеваемость новым штаммом растет не только в Европе, но и в Юго-Восточной Азии и большинстве стран мира. В то же время в России наблюдается снижение числа новых случаев. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю COVID-19 заболели 10,3 тыс. человек, что на 22,2% меньше, чем позапрошлой неделе.

Важная информация

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. При появлении симптомов коронавируса или при подозрении на заражение необходимо обратиться к специалисту.