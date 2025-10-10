18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 11:39

«Франкенштейн» наступает: основные симптомы нового штамма COVID-19

Новости Мира 0 1 001

В 2025 году ученые и медики фиксируют распространение нового варианта коронавируса под кодовым названием XFG, который в СМИ прозвали «Франкенштейн». Этот штамм уже активно циркулирует в Европе и привлекает внимание специалистов из-за высокой заразности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Новый штамм XFG: что известно

По данным Центра информации и экспертизы в области общественного здравоохранения Франции, XFG чаще всего поражает детей до 15 лет. Взрослые тоже заражаются, однако их госпитализации происходят несколько реже.

Причины новой волны COVID-19 в Европе

ВОЗ отмечает, что текущая волна коронавируса в европейских странах напрямую связана с ростом распространения XFG. Первые случаи заражений этим вариантом стали фиксироваться уже с середины лета, и штамм постепенно набирает обороты.

Симптоматика штамма XFG

Несмотря на быструю скорость распространения, эксперты заверяют, что тяжелые формы заболевания случаются редко. У большинства пациентов болезнь протекает легче по сравнению с предыдущими штаммами.

Главные симптомы нового варианта включают:

  • Ломоту в теле;

  • Боль в горле;

  • Насморк.

Эти признаки делают XFG относительно предсказуемым для медиков и позволяют вовремя оказывать поддержку пациентам.

Распространение в мире

Заболеваемость новым штаммом растет не только в Европе, но и в Юго-Восточной Азии и большинстве стран мира. В то же время в России наблюдается снижение числа новых случаев. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю COVID-19 заболели 10,3 тыс. человек, что на 22,2% меньше, чем позапрошлой неделе.

Важная информация

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. При появлении симптомов коронавируса или при подозрении на заражение необходимо обратиться к специалисту.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?