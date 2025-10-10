18+
10.10.2025, 17:36

Редкий британский госномер могут продать за рекордные 1,6 млн долларов

Новости Мира

На предстоящем аукционе RM Sotheby's в Лондоне будет представлен редчайший автомобильный регистрационный знак — 1F. Табличка состоит всего из двух символов и оценивается экспертами в диапазоне от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,07–1,6 миллиона долларов.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Уникальный лот аукциона RM Sotheby’s

Если покупатель согласится заплатить максимальную сумму, сделка может установить новый национальный рекорд Великобритании по стоимости автомобильного номера.

Номер с историей в полвека

Регистрационный знак 1F впервые появился на британских дорогах в 1957 году — тогда его использовали для оформления автомобиля в графстве Эссекс.

Известно, что одной из последних машин, числившихся с этим номером, была Ferrari 812 GTS, что добавляет лоту эксклюзивности. При этом в открытых источниках этот госномер ранее не фигурировал, что делает его практически неизвестным для коллекционеров.

Ценовой рекорд для Великобритании

На данный момент рекордной ценой для автомобильных номеров в Великобритании считается сумма 520 тысяч фунтов стерлингов — около 700 тысяч долларов.

Таким образом, продажа знака 1F даже по нижней границе оценки способна более чем вдвое превысить текущий рекорд. Для сравнения, на сумму, которую планируется выручить за этот номер, можно приобрести недвижимость в престижном районе Лондона.

До мирового рекорда далеко

Даже если аукцион завершится на верхнем уровне оценки, сделка не сможет побить мировой рекорд.

Самым дорогим автомобильным номером в истории по-прежнему остаётся P-7, проданный в Дубае в 2023 году. Тогда табличка ушла с молотка за 55 миллионов дирхамов, что составляет примерно 15 миллионов долларов.

Эта рекордная продажа была связана не только с редкостью номера, но и с благотворительной составляющей: организаторы аукциона объявили, что все вырученные средства будут направлены в фонд, основанный руководством Дубая и ОАЭ.

Комментарии

