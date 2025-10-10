18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.10.2025, 18:32

Путин анонсировал новое оружие, готовое к применению

Новости Мира 0 768

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране завершаются испытания нового вооружения, и в ближайшее время о нем будет официально объявлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление главы государства на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

© РИА Новости / POOL
Испытания проходят успешно

По словам Владимира Путина, разработка нового оружия находится на финальной стадии. Президент отметил, что проект, ранее анонсированный российскими властями, постепенно доводится до совершенства.

«Мы доводим до ума. Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходят у нас испытания, они идут успешно. (…) Современность у нас очень на высоком уровне, мы ее поддерживаем», — заявил российский лидер.

Таким образом, Москва продолжает модернизацию вооруженных сил и делает акцент на технологическом превосходстве, подчеркивая при этом высокий уровень оборонного потенциала страны.

Контекст: новая военная доктрина России

Напомним, что в конце 2024 года Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину Российской Федерации. В документ были внесены положения, которых не существовало в прежней версии, а также изменены некоторые формулировки, что повлияло на трактовку ключевых пунктов.

Главное внимание в новой редакции уделено вопросам стратегического сдерживания и ответных мер на возможные угрозы. Ряд экспертов отметил, что обновленные положения расширяют диапазон сценариев, при которых Россия может задействовать свои вооруженные силы, включая ядерный арсенал.

Применение оружия и цели

В специальном обращении, сделанном вскоре после утверждения новой доктрины, Владимир Путин уточнил, против каких объектов Россия намерена применять свое вооружение в случае угрозы национальной безопасности. Речь шла о стратегических военных целях потенциального противника, которые, по мнению Москвы, могут представлять непосредственную опасность для страны.

Таким образом, заявления президента о появлении нового оружия укладываются в общую логику укрепления обороноспособности и технологической модернизации российской армии, о чем Путин неоднократно говорил на протяжении последних лет.

