Оксана Самойлова появилась в Cети после новости о разводе с Джиганом

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова впервые вышла на связь после того, как стало известно о её разводе с рэпером Джиганом, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) samoylovaoxana/Instagram

Бизнесвумен и известная модель Оксана Самойлова впервые появилась в социальных сетях после сообщений о подаче заявления на развод с супругом – музыкантом Джиганом. Новыми снимками она поделилась в своём Instagram.

На фотографиях Самойлова позирует в чёрном боди с разрезами и металлическими элементами. Волосы она оставила распущенными, а от макияжа отказалась, выбрав естественный образ. Съёмка проходила в панорамной квартире с видом на Москву.

Подписчики предположили, что именно туда Самойлова переехала после разрыва с супругом. Многие отметили, что на снимках она выглядит уверенно и спокойно, несмотря на недавние личные события.

Ранее стало известно, что в суде подтвердили подачу заявления на развод со стороны Оксаны Самойловой. Пока ни она, ни Джиган официально не комментировали причины расставания.