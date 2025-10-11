17-летняя девушка убила своего новорожденного ребенка из-за страха перед родителями

Қазақ тіліне аудару

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело против 17-летней жительницы Барнаула, которая, по версии следствия, лишила жизни собственного ребенка, испугавшись сообщить родителям о беременности, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Иллюстративное фото: Pixabay

Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетней жительницы Барнаула. Девушку подозревают в убийстве новорожденного мальчика.

Тело младенца с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 10 октября на улице Малахова. Согласно данным следствия, у ребенка зафиксированы резаные ранения в области шеи и груди.

Правоохранительные органы задержали 17-летнюю девушку, проживающую в благополучной семье. По предварительным данным, в день родов она находилась дома одна и родила мальчика. Испугавшись возможной реакции родителей на новость о беременности, девушка, как утверждается, нанесла ребенку несколько ударов лезвием, после чего завернула тело в пакет и вынесла на улицу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.