Гарвардский профессор назвал простую привычку, делающую людей по-настоящему счастливыми

Профессор Гарвардского университета Артур Брукс назвал простую привычку, которая делает людей по-настоящему счастливыми, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Профессор Гарвардского университета Артур Брукс рассказал изданию Vanitatis El Confidencial, что у всех по-настоящему счастливых людей есть одна общая привычка – неутолимое любопытство к жизни.

По словам Брукса, счастье не зависит от идеальных обстоятельств или безупречной жизни. Настоящая радость приходит к тем, кто продолжает удивляться миру и учиться новому, независимо от возраста и статуса.

Он отметил, что такие люди постоянно ищут возможности для развития – читают, пробуют новые увлечения, задают вопросы и стремятся глубже понимать окружающую действительность. При этом их интерес не связан с внешними достижениями вроде дипломов или карьерных успехов – они учатся из искреннего стремления познать жизнь.

Профессор подчеркнул, что источник счастья заключается не в конечном результате, а в самом процессе познания. Именно это внутреннее стремление открывать новое придает жизни смысл и делает человека по-настоящему счастливым.