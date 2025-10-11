В США самолет экстренно сел из-за пассажира, заявившего о преследовании «бандой геев»

Қазақ тіліне аудару

Экипаж самолета авиакомпании Sun Country Airlines был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Чикаго после неадекватного поведения пассажира, утверждавшего, что его преследуют геи, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

В Соединенных Штатах Америки произошел инцидент на борту самолета авиакомпании Sun Country Airlines, выполнявшего рейс из Миннеаполиса в Ньюарк (штат Нью-Джерси), сообщает Mirror.

Согласно данным издания, инцидент случился в пятницу, 10 октября. Во время взлета один из пассажиров, на лице которого было надето не менее 15 медицинских масок, внезапно встал и начал громко кричать, что геи заражают его раком, а также заявил, будто «самолет падает».

Поведение мужчины вызвало панику среди пассажиров, из-за чего пилот принял решение изменить маршрут и экстренно посадить самолет в международном аэропорту О’Хара в Чикаго.

Очевидцы рассказали, что пассажир продолжал вести себя агрессивно, утверждая, что его якобы преследует «банда геев». После посадки нарушителя заковали в наручники и вывели с борта.

После проведения необходимых процедур самолет вновь вылетел в пункт назначения. Остальные пассажиры были допрошены как свидетели происшествия, а рейс завершился без дальнейших происшествий.

Информация о наказании, которое может быть назначено задержанному мужчине, пока официально не уточняется.