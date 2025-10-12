18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.10.2025, 19:54

Кардиолог назвала три ошибки гипертоников, повышающие риск инсульта и инфаркта

Новости Мира

Специалист предупредила, что неправильный подход к лечению гипертонии может привести к осложнениям, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Щербак рассказала о трех наиболее распространенных ошибках при лечении гипертонии, которые значительно увеличивают риск инфаркта и инсульта.

По словам специалиста, самой опасной ошибкой является самовольная отмена или нерегулярный прием препаратов. Врач подчеркнула, что нормализация давления не означает излечения заболевания, а стабильные показатели достигаются только благодаря действию медикаментов.

Прерывание лечения или его нерегулярный прием медикаментов грозят эффектом отмены – резким скачком давления и повышенным риском сосудистых катастроф, - предостерегла специалист.

Кардиолог также указала, что давление от 140 на 90 миллиметров ртутного столба и выше нельзя считать нормальным. Оптимальными являются показатели ниже 130 на 80, особенно для людей пожилого возраста, пациентов с сахарным диабетом или заболеваниями почек, которые находятся в группе повышенного риска.

Третьей частой ошибкой врач назвала отсутствие регулярного контроля артериального давления. По её словам, многие гипертоники ориентируются только на самочувствие, что недопустимо. Щербак рекомендовала измерять давление дважды в день – утром и вечером – не менее пяти-семи дней в месяц и фиксировать результаты в специальном дневнике.

Эксперт подчеркнула, что системный контроль и соблюдение предписаний врача помогают значительно снизить вероятность развития осложнений и поддерживать качество жизни пациентов с гипертонией.

