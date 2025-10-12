Покупатель устроил разборку со стрельбой в Махачкале после обмана при продаже автомобиля

Қазақ тіліне аудару

В столице Дагестана произошла перестрелка после конфликта между покупателем и продавцом автомобиля, который оказался с аварийным прошлым, передает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Фото с Telegram-канала Baza

В Махачкале произошёл инцидент со стрельбой, причиной которого стал обман при продаже автомобиля. По информации Baza, мужчина приобрёл Toyota Camry, уверенный, что автомобиль не был в авариях и не имеет следов ремонта.

Однако вскоре покупатель выяснил, что машина всё же побывала в ДТП. После этого стороны достигли договорённости: продавец обязался вернуть часть полученных денег. Спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь и скрылся.

Разгневанный покупатель решил самостоятельно найти обидчика. Когда ему это удалось, он достал пистолет и выстрелил продавцу в ногу. Между мужчинами завязалась драка, которую прервали прибывшие на место сотрудники полиции.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего и выясняют, из какого оружия был произведён выстрел.