12.10.2025, 13:28

Китай ответил на новые санкции США: 100% пошлины и экспортные ограничения

Новости Мира 0 782

12 октября 2025 года Китай официально отреагировал на угрозу США ввести 100% пошлины на китайские товары, заявив, что не боится торговой войны. Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что США нарушают международные торговые нормы и призвало к диалогу. В ответ Китай анонсировал введение экспортных ограничений на редкоземельные металлы и другие меры, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото d-russia.ru
Фото d-russia.ru

Министерство коммерции Китая выразило решительный протест в связи с угрозой США ввести 100% пошлины на китайские товары с 1 ноября 2025 года. В ведомстве заявили, что такие действия США являются примером "двойных стандартов" и нарушают международные торговые нормы. Китай также напомнил, что экспортный контроль США охватывает более 3000 позиций, в то время как китайский — около 900. "Угроза высокими пошлинами — неправильный путь в отношениях с Китаем. Позиция Китая по торговой войне неизменна: мы не хотим её, но и не боимся", — говорится в заявлении министерства.

В ответ на действия США Китай анонсировал введение экспортных ограничений на редкоземельные металлы, которые являются ключевыми для производства высокотехнологичной и военной продукции. Кроме того, Китай заявил о готовности принять дополнительные меры для защиты своих законных прав и интересов.

Министерство коммерции Китая призвало США немедленно исправить свои ошибочные действия, соблюдать достигнутые договорённости и использовать механизмы консультаций для решения разногласий на основе равноправного и взаимоуважительного диалога. Ведомство подчеркнуло, что Китай стремится к стабильному и здоровому развитию экономических и торговых отношений с США, но будет решительно защищать свои интересы.

