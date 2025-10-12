Женщина накопила больше тонны мусора в трёхкомнатной квартире и оставила там восемь котов

Қазақ тіліне аудару

Жительница Москвы перестала проживать в собственной трехкомнатной квартире на юге столицы, превратив её в настоящую свалку. По данным Telegram-канала SHOT, внутри помещения скопилось около тонны мусора , а жить там остались только восемь котов , которых хозяйка навещает время от времени, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Квартира, заваленная отходами

По словам очевидцев, мусор в квартире занимает практически всё пространство и возвышается почти до потолка. Уже с порога входной двери видна гора бытовых отходов, которая полностью блокирует проход внутрь. В этих условиях продолжают обитать несколько животных, оставшихся без постоянного ухода.

Хозяйка наведывается к питомцам раз в несколько дней, принося им еду и воду. Однако антисанитарные условия и отсутствие вентиляции создают серьёзную угрозу не только для животных, но и для соседей.

Соседи жалуются, но бессильны

Жильцы дома утверждают, что по всему подъезду распространяется неприятный запах, а в квартирах соседей появились опарыши, клопы и насекомые. Многочисленные жалобы в управляющую компанию и санитарные службы результата не дали.

По информации SHOT, женщина имеет юридическое образование и благодаря знаниям в области права успешно уклоняется от административных мер. Уже несколько лет она находит способы оспаривать обращения соседей и препятствовать доступу коммунальных служб в квартиру.

Проблема антисанитарии в Москве

Подобные случаи в столице происходят не впервые. Ранее сообщалось, что в старинном доме на улице Расковой из-за засора в подвале завелись крысы и комары.

Жительница этого дома Наталья рассказала, что весной суд признал подвал общедомовой собственностью, после чего жильцы потребовали от ГБУ «Жилищник» освободить помещение от хлама и стоячей воды. Однако спустя полгода проблема так и не решена: имущество организации по-прежнему находится в подвале, где скапливается влага и размножаются насекомые.

Эксперты: такие ситуации требуют системного подхода

По мнению юристов и представителей коммунальных служб, подобные случаи демонстрируют недостаточную эффективность законодательства в сфере санитарной безопасности и управления многоквартирными домами.

Без комплексных изменений, считают эксперты, бороться с подобными «мусорными квартирами» будет всё труднее, ведь жильцы с юридическими знаниями могут годами уходить от ответственности, нанося ущерб окружающим.