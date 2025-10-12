18+
12.10.2025, 16:34

Смертельная диета: польская туристка умерла на Бали, питаясь только фруктами

Новости Мира

История 27-летней Каролины Кржижак стала трагическим примером того, как стремление к «идеальному телу» и полному очищению организма может привести к гибели. Молодая женщина умерла от истощения на острове Бали, где в последние годы практиковала исключительно фрукторианство — питание только сырыми фруктами и водой, сообщает Lada.kz со ссылкой на woman.ru.

Фото: woman.ru
Фото: woman.ru

От осознанного питания к фанатизму

Каролина родилась в Варшаве, затем переехала в Великобританию, где училась в Университете Лидса. Именно там, по словам друзей, началась её одержимость идеей «чистого» питания.

Сначала она отказалась от мяса, позже — от всех продуктов животного происхождения. Вскоре перешла на веганство, занялась йогой и восточными практиками, а затем полностью исключила термически обработанную еду.

Последние годы жизни девушка питалась почти исключительно свежими фруктами, считая это «высшей формой очищения».

Инстаграм о здоровье, за которым скрывалась болезнь

В социальных сетях Каролина вела блог о «гармонии и чистоте». На снимках — яркие смузи-боулы, ананасы, манго и вдохновляющие цитаты. Однако за этой эстетикой скрывалось истощение.

По данным врачей, у девушки начался тяжелый дефицит белка: ломались ногти, крошились зубы, появились признаки остеопороза. Несмотря на жалобы на зуд, отеки и слабость, она убеждала подписчиков, что проходит «естественный детокс».

Друзья вспоминают, что Каролина весила менее 23 килограммов, но категорически отказывалась обращаться к врачам, уверяя, что тело само справится.

Последние дни на Бали

В 2024 году Каролина переехала на Бали — «мекку» для последователей духовных практик и сыроедов. Она поселилась в отеле Sumberkima Hill, где сотрудники сразу заметили, насколько она истощена.

«Она выглядела уставшей, но улыбалась. Мы предлагали вызвать врача, однако она отказалась, попросив приносить только фрукты и воду», — рассказал управляющий отеля.

Через несколько дней девушка перестала выходить из номера. Когда персонал не получил ответа на стук, дверь вскрыли. Каролина уже была мертва.

Причина смерти — истощение организма

Расследование полиции Бали показало: следов насилия не обнаружено. Смерть наступила от истощения, вызванного длительным голоданием и нарушением обмена веществ.

Эксперты установили, что к моменту гибели вес Каролины не превышал 24 килограммов. У девушки наблюдался дефицит альбумина — жизненно важного белка, отвечающего за работу органов. Это приводило к отекам, судорогам и слабости, но она продолжала верить, что «страдания очищают душу».

Её последняя публикация в соцсетях датируется ноябрём 2024 года. Под фото с фруктами Каролина написала:

«Чистота тела — это чистота души».

Безуспешные попытки спасти

По данным польских СМИ, родители неоднократно пытались вернуть Каролину домой. В 2018 году она уже проходила лечение от расстройства пищевого поведения, но вскоре вновь вернулась к радикальной диете.

Знакомые утверждают, что в последние годы она состояла в закрытых онлайн-группах, где участники отвергали традиционную медицину и уверяли, что любые симптомы — это «этап очищения».

Фрукторианство и опасность «токсичного ЗОЖ»

Фрукторианство — одна из самых экстремальных форм веганства. Его сторонники питаются только сырыми фруктами, иногда добавляя орехи.

Медики предупреждают: такая диета приводит к дефициту белка, витаминов B12 и D, кальция и железа. При длительном соблюдении возникают необратимые повреждения органов.

Питание Каролины стало классическим примером явления, которое специалисты называют «токсичным здоровым образом жизни» — когда стремление к правильному питанию превращается в зависимость.

«Сначала человек исключает мясо и сахар, затем молочку, термообработку — и в итоге остается на одних фруктах. Это разрушает организм изнутри», — поясняют диетологи.

Реакция общества: кто виноват — идеология или окружение

История Каролины вызвала бурное обсуждение в сети.
Одни обвиняют её близких в бездействии, другие — блогеров и «гуру детокса», которые романтизируют голодание и сыроедение.

Пользователи пишут, что девушка стала жертвой идеологии чистоты и давления соцсетей, где физическое совершенство часто ставится выше жизни.

