Маргарита Симоньян откровенно о потере мужа: «Я уже давно все понимала»

Главный редактор RT и известная медиаменеджер Маргарита Симоньян рассказала о выходе нового выпуска программы «Квартирник у Маргулиса», который был посвящен памяти её мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
В эфире передачи гости исполняли любимые песни Тиграна Кеосаяна, отдавая дань его творчеству и памяти. Симоньян поблагодарила Евгения Маргулиса за уникальный формат шоу, который позволил ей вновь услышать музыкальные композиции, дорогие сердцу её и её покойного супруга.
Одним из самых трогательных моментов стало исполнение песни Стинга «Until» дочерью Тиграна Александрой. Симоньян призналась, что этот трек был особенным для них с супругом — они слушали его на первом или втором свидании, и он стал их «песней на всю жизнь».
Журналистка отметила пророческий смысл текста: в песне говорится о том, что рано или поздно время в объятиях друг друга заканчивается. Каждый раз, слыша эту композицию, Симоньян не может сдержать слез.
Под новым выпуском «Квартирника» быстро появилось несколько сотен комментариев. Многие зрители были удивлены и не поняли, что программа была снята ещё при жизни Тиграна Кеосаяна.
Симоньян объяснила: «Ту часть программы, где я, снимали, когда он ещё был в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я уже давно всё понимала…»
