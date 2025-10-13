Маргарита Симоньян откровенно о потере мужа: «Я уже давно все понимала»

Қазақ тіліне аудару

Главный редактор RT и известная медиаменеджер Маргарита Симоньян рассказала о выходе нового выпуска программы «Квартирник у Маргулиса», который был посвящен памяти её мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ТГ-канал Маргариты Симоньян

Памяти Тиграна Кеосаяна

В эфире передачи гости исполняли любимые песни Тиграна Кеосаяна, отдавая дань его творчеству и памяти. Симоньян поблагодарила Евгения Маргулиса за уникальный формат шоу, который позволил ей вновь услышать музыкальные композиции, дорогие сердцу её и её покойного супруга.

Особая песня для особых воспоминаний

Одним из самых трогательных моментов стало исполнение песни Стинга «Until» дочерью Тиграна Александрой. Симоньян призналась, что этот трек был особенным для них с супругом — они слушали его на первом или втором свидании, и он стал их «песней на всю жизнь».

Журналистка отметила пророческий смысл текста: в песне говорится о том, что рано или поздно время в объятиях друг друга заканчивается. Каждый раз, слыша эту композицию, Симоньян не может сдержать слез.

Реакция зрителей и объяснение Симоньян

Под новым выпуском «Квартирника» быстро появилось несколько сотен комментариев. Многие зрители были удивлены и не поняли, что программа была снята ещё при жизни Тиграна Кеосаяна.