Земля прошла точку невозврата: ученые бьют тревогу

Ученые из разных стран мира предупреждают о том, что Земля достигла критической климатической точки, после которой последствия глобального потепления становятся необратимыми. Публикация The Guardian освещает тревожные выводы международного сообщества исследователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно документу, подготовленному 160 учеными из 23 стран, необходимо срочно ограничить глобальное потепление до 1,2°C. В противном случае кораллы в теплых водах могут практически полностью исчезнуть.
Более 80% коралловых рифов в более чем 80 странах уже пострадали от экстремальных температур океана.
Ученые отмечают, что текущее состояние рифов можно охарактеризовать как «неизведанную территорию», где привычные экосистемы перестают существовать.
Коралловые рифы — это дом для примерно четверти всех морских видов животных, включая моллюсков и рыб. Их исчезновение угрожает не только биоразнообразию, но и условиям жизни сотен миллионов людей, которые зависят от океанов как источника пищи и дохода.
Доклад подчеркивает, что коралловые рифы достигли критической точки, когда глобальная температура поднялась на 1–1,5°C выше уровня второй половины XIX века. На данный момент потепление составляет около 1,4°C, что приближает планету к первой катастрофической климатической точке.
«Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов. Тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком», — предупреждают исследователи.
Помимо кораллов, ученые изучают изменения в вечной мерзлоте. 3 октября журнал Journal of Geophysical Research: Biogeosciences опубликовал исследование команды геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере.
Исследователи восстановили активность микроорганизмов, находившихся в вечной мерзлоте десятки тысяч лет.
Некоторые образцы «спали» около 40 тысяч лет, что демонстрирует, насколько быстро изменения в климате могут пробудить древние экосистемы.
Глобальное потепление уже привело к необратимым последствиям для коралловых рифов.
Ограничение температуры до 1,2°C становится критически важным для сохранения морских экосистем.
Изменения в вечной мерзлоте показывают, что даже древние микроорганизмы могут реагировать на современное потепление, создавая дополнительные экологические риски.
