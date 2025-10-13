18+
Температура воды в Каспийском море
13.10.2025, 15:19

Земля прошла точку невозврата: ученые бьют тревогу

Новости Мира 0 795

Ученые из разных стран мира предупреждают о том, что Земля достигла критической климатической точки, после которой последствия глобального потепления становятся необратимыми. Публикация The Guardian освещает тревожные выводы международного сообщества исследователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Shutterstock / FOTODOM / Mike Workman
© Shutterstock / FOTODOM / Mike Workman

Массовое исчезновение кораллов

Согласно документу, подготовленному 160 учеными из 23 стран, необходимо срочно ограничить глобальное потепление до 1,2°C. В противном случае кораллы в теплых водах могут практически полностью исчезнуть.

  • Более 80% коралловых рифов в более чем 80 странах уже пострадали от экстремальных температур океана.

  • Ученые отмечают, что текущее состояние рифов можно охарактеризовать как «неизведанную территорию», где привычные экосистемы перестают существовать.

Коралловые рифы — это дом для примерно четверти всех морских видов животных, включая моллюсков и рыб. Их исчезновение угрожает не только биоразнообразию, но и условиям жизни сотен миллионов людей, которые зависят от океанов как источника пищи и дохода.

Критическая точка невозврата

Доклад подчеркивает, что коралловые рифы достигли критической точки, когда глобальная температура поднялась на 1–1,5°C выше уровня второй половины XIX века. На данный момент потепление составляет около 1,4°C, что приближает планету к первой катастрофической климатической точке.

«Земля достигла первой катастрофической точки невозврата, связанной с выбросами парниковых газов. Тепловодные коралловые рифы теперь сталкиваются с долгосрочным упадком», — предупреждают исследователи.

Вечная мерзлота оживает

Помимо кораллов, ученые изучают изменения в вечной мерзлоте. 3 октября журнал Journal of Geophysical Research: Biogeosciences опубликовал исследование команды геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере.

  • Исследователи восстановили активность микроорганизмов, находившихся в вечной мерзлоте десятки тысяч лет.

  • Некоторые образцы «спали» около 40 тысяч лет, что демонстрирует, насколько быстро изменения в климате могут пробудить древние экосистемы.

Выводы ученых

  • Глобальное потепление уже привело к необратимым последствиям для коралловых рифов.

  • Ограничение температуры до 1,2°C становится критически важным для сохранения морских экосистем.

  • Изменения в вечной мерзлоте показывают, что даже древние микроорганизмы могут реагировать на современное потепление, создавая дополнительные экологические риски.

3
2
0
