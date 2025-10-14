Скандал на заправках: в России хотят ввести потолок цен на АЗС

В России обсуждается возможность установить ограничения на стоимость бензина и дизеля на автозаправочных станциях (АЗС). Инициатива поступила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от Национального автомобильного союза (НАС), сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».
По предложению НАС, для регулирования цен на АЗС планируется разработать специальный индекс. Он будет рассчитываться на основе стоимости топлива в аналогичный день предыдущего года с учетом инфляции.
В 2025 году наблюдалось необоснованное повышение цен на некоторых заправках, которое значительно превышало уровень инфляции. Несмотря на рекомендации регулирующих органов, это привело к проверкам и применению антимонопольных мер.
«Считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — пояснил президент НАС Антон Шапарин в письме главе ФАС Максиму Шаскольскому.
Ранее «Известия» сообщали о случаях ограничения отпуска топлива и повышения цен на ряде АЗС в разных регионах страны. В частности, несетевые заправки повысили стоимость топлива примерно на 10%, что оказалось на 5–8 рублей выше цен сетевых АЗС.
Подобные ситуации были зафиксированы в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях, что вызвало обеспокоенность у контролирующих органов.
