Скандал на заправках: в России хотят ввести потолок цен на АЗС

Қазақ тіліне аудару

В России обсуждается возможность установить ограничения на стоимость бензина и дизеля на автозаправочных станциях (АЗС). Инициатива поступила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от Национального автомобильного союза (НАС), сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Фото: carfromjapan.com

Новый ценовой индекс для контроля стоимости топлива

По предложению НАС, для регулирования цен на АЗС планируется разработать специальный индекс. Он будет рассчитываться на основе стоимости топлива в аналогичный день предыдущего года с учетом инфляции.

В 2025 году наблюдалось необоснованное повышение цен на некоторых заправках, которое значительно превышало уровень инфляции. Несмотря на рекомендации регулирующих органов, это привело к проверкам и применению антимонопольных мер.

Потолок цен как инструмент защиты потребителей

«Считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — пояснил президент НАС Антон Шапарин в письме главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Резкое повышение цен на отдельных АЗС

Ранее «Известия» сообщали о случаях ограничения отпуска топлива и повышения цен на ряде АЗС в разных регионах страны. В частности, несетевые заправки повысили стоимость топлива примерно на 10%, что оказалось на 5–8 рублей выше цен сетевых АЗС.

Подобные ситуации были зафиксированы в Тамбовской, Тверской и Липецкой областях, что вызвало обеспокоенность у контролирующих органов.