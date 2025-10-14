18+
14.10.2025, 15:12

Российская стримерша Генсуха приобрела Lamborghini за 58 миллионов рублей

Новости Мира 0 777

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, более известная под псевдонимом Генсуха, совершила впечатляющую покупку — она приобрела роскошный внедорожник Lamborghini Urus. Об этом сообщает Telegram-канал «ВПШ», передает Lada.kz. 

Кадр: Telegram-канал ВПШ
Кадр: Telegram-канал ВПШ

Детали покупки

25-летняя блогерша выбрала модель фиолетового цвета. В опубликованных кадрах Генсуха демонстрирует радость от покупки, держит ключи от автомобиля и букет цветов, подтверждая значимость события для себя.

Стоимость Lamborghini Urus

Цена Lamborghini Urus зависит от комплектации:

  • Базовая стоимость автомобиля начинается от 39 миллионов рублей.

  • Максимальная стоимость может достигать 58 миллионов рублей, что соответствует цене покупки Генсухи.

Таким образом, стримерша приобрела один из самых дорогих вариантов модели, подчеркнув свой статус в мире блогеров и стримеров.

Популярность и внимание общественности

Покупка Генсухи привлекла внимание СМИ и поклонников не только из-за стоимости автомобиля, но и из-за молодого возраста блогерши. В сети активно обсуждают её выбор и стиль жизни, связывая это с растущей популярностью стримеров в России.

В июле Генсуху обокрали в Европе. Стримерша уснула в аэропорту испанской Барселоны, и у нее вытащили телефон. Уточняется, что полиция вскоре вернула Бердниковой ее гаджет.

1
1
0
