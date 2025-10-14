Российская стримерша Генсуха приобрела Lamborghini за 58 миллионов рублей

Қазақ тіліне аудару

Популярная российская стримерша Наталья Бердникова, более известная под псевдонимом Генсуха , совершила впечатляющую покупку — она приобрела роскошный внедорожник Lamborghini Urus . Об этом сообщает Telegram-канал «ВПШ», передает Lada.kz.

Кадр: Telegram-канал ВПШ

Детали покупки

25-летняя блогерша выбрала модель фиолетового цвета. В опубликованных кадрах Генсуха демонстрирует радость от покупки, держит ключи от автомобиля и букет цветов, подтверждая значимость события для себя.

Стоимость Lamborghini Urus

Цена Lamborghini Urus зависит от комплектации:

Базовая стоимость автомобиля начинается от 39 миллионов рублей.

Максимальная стоимость может достигать 58 миллионов рублей, что соответствует цене покупки Генсухи.

Таким образом, стримерша приобрела один из самых дорогих вариантов модели, подчеркнув свой статус в мире блогеров и стримеров.

Популярность и внимание общественности

Покупка Генсухи привлекла внимание СМИ и поклонников не только из-за стоимости автомобиля, но и из-за молодого возраста блогерши. В сети активно обсуждают её выбор и стиль жизни, связывая это с растущей популярностью стримеров в России.

В июле Генсуху обокрали в Европе. Стримерша уснула в аэропорту испанской Барселоны, и у нее вытащили телефон. Уточняется, что полиция вскоре вернула Бердниковой ее гаджет.