18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 08:16

Как отказ от сахара влияет на организм

Новости Мира 0 1 080

Отказ от сахара — это не просто модная тенденция, а полезная практика, способная заметно улучшить самочувствие. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. По словам специалиста, даже простое ограничение сладкого может сделать человека более энергичным, улучшить сон, настроение и когнитивные функции, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Какие продукты считаются сахаром

Диетолог отмечает, что речь идет не только о привычном белом сахаре. К «сахару» также относятся все продукты с простыми углеводами — глюкозой, фруктозой и сахарозой. Исключение этих компонентов из рациона заставляет организм перестраиваться на другой источник энергии.

Организм учится использовать сложные углеводы

Когда поступление простых сахаров прекращается, организм начинает активно использовать сложные углеводы, такие как каши, макароны, хлеб и другие продукты из цельнозерновых культур. Эти углеводы перевариваются медленнее, обеспечивая стабильный уровень энергии и длительное чувство сытости.

Стабильный уровень сахара и улучшение настроения

Отказ от сладкого помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы и инсулина в крови. В результате исчезают резкие перепады настроения, повышается работоспособность мозга, улучшаются концентрация и внимание. Одновременно снижается задержка жидкости, уменьшаются отеки и ощущение тяжести в организме.

Потенциальная потеря веса и общая польза

Если отказ от сахара сопровождается умеренным снижением калорийности рациона, человек может постепенно терять лишний вес. Это, в свою очередь, приносит дополнительную пользу — повышается общий тонус, улучшается самочувствие и работоспособность.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?