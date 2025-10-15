Как отказ от сахара влияет на организм

Қазақ тіліне аудару

Отказ от сахара — это не просто модная тенденция, а полезная практика, способная заметно улучшить самочувствие. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. По словам специалиста, даже простое ограничение сладкого может сделать человека более энергичным, улучшить сон, настроение и когнитивные функции, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Какие продукты считаются сахаром

Диетолог отмечает, что речь идет не только о привычном белом сахаре. К «сахару» также относятся все продукты с простыми углеводами — глюкозой, фруктозой и сахарозой. Исключение этих компонентов из рациона заставляет организм перестраиваться на другой источник энергии.

Организм учится использовать сложные углеводы

Когда поступление простых сахаров прекращается, организм начинает активно использовать сложные углеводы, такие как каши, макароны, хлеб и другие продукты из цельнозерновых культур. Эти углеводы перевариваются медленнее, обеспечивая стабильный уровень энергии и длительное чувство сытости.

Стабильный уровень сахара и улучшение настроения

Отказ от сладкого помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы и инсулина в крови. В результате исчезают резкие перепады настроения, повышается работоспособность мозга, улучшаются концентрация и внимание. Одновременно снижается задержка жидкости, уменьшаются отеки и ощущение тяжести в организме.

Потенциальная потеря веса и общая польза

Если отказ от сахара сопровождается умеренным снижением калорийности рациона, человек может постепенно терять лишний вес. Это, в свою очередь, приносит дополнительную пользу — повышается общий тонус, улучшается самочувствие и работоспособность.