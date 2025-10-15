Как отказ от сахара влияет на организм

Отказ от сахара — это не просто модная тенденция, а полезная практика, способная заметно улучшить самочувствие. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. По словам специалиста, даже простое ограничение сладкого может сделать человека более энергичным, улучшить сон, настроение и когнитивные функции, сообщает Lada.kz.
Диетолог отмечает, что речь идет не только о привычном белом сахаре. К «сахару» также относятся все продукты с простыми углеводами — глюкозой, фруктозой и сахарозой. Исключение этих компонентов из рациона заставляет организм перестраиваться на другой источник энергии.
Когда поступление простых сахаров прекращается, организм начинает активно использовать сложные углеводы, такие как каши, макароны, хлеб и другие продукты из цельнозерновых культур. Эти углеводы перевариваются медленнее, обеспечивая стабильный уровень энергии и длительное чувство сытости.
Отказ от сладкого помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы и инсулина в крови. В результате исчезают резкие перепады настроения, повышается работоспособность мозга, улучшаются концентрация и внимание. Одновременно снижается задержка жидкости, уменьшаются отеки и ощущение тяжести в организме.
Если отказ от сахара сопровождается умеренным снижением калорийности рациона, человек может постепенно терять лишний вес. Это, в свою очередь, приносит дополнительную пользу — повышается общий тонус, улучшается самочувствие и работоспособность.
