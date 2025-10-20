18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
20.10.2025, 12:35

Анна Курникова показала фото с детьми от Энрике Иглесиаса

Новости Мира 0 646

Знаменитая теннисистка Анна Курникова опубликовала в Instagram редкое фото с детьми от певца Энрике Иглесиаса. На снимке спортсменка предстала в необычном костюме утки с черными брюками, который скрывал её округлившийся живот. Образ завершали солнцезащитные очки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: annakournikova/Instagram
Фото: annakournikova/Instagram

На фото Курникова стоит вместе с тремя детьми: семилетними Люси и Николасом, а также пятилетней Мэри. Дочери были наряжены в костюмы тыквы, а сын — в яркую желтую футболку и шорты.

Четвертая беременность: подробности

27 августа издание Hola! сообщило, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас ожидают четвертого ребёнка. По информации источника из близкого окружения пары, пополнение в семье произойдет в конце года.

По словам инсайдера, Курникова находится на четвёртом или пятом месяце беременности и чувствует себя хорошо. Сами звёзды пока не комментируют слухи о будущем ребёнке.

История отношений и семья

Анна Курникова и Энрике Иглесиас знакомы с 2001 года — их встреча состоялась во время съемок клипа на песню «Escape». Несмотря на долгие годы отношений, пара так и не оформляла официальный брак.

В декабре 2017 года у Курниковой и Иглесиаса родились двойняшки — Николас и Люси. В январе 2020 года в семье появилось ещё одно пополнение — дочь Мэри. Теперь звёздная пара готовится стать родителями в четвёртый раз.

