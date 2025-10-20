Мужчина вернулся к жизни после 20 минут клинической смерти: рассказ очевидца потряс врачей

Қазақ тіліне аудару

Врачебная практика порой сталкивается с явлениями, которые невозможно объяснить с точки зрения науки. Одним из таких случаев поделился медбрат из отделения неотложной помощи, заявивший, что после произошедшего он поверил в существование высших сил и загробной жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: goo.su/sm9p

«Он был мертв 20 минут — и вдруг пульс вернулся»

История, опубликованная в TikTok пользователем по имени Мо, началась как обычный дежурный случай. В отделение доставили пациента с тяжелой травмой. Несмотря на все усилия врачей, его сердце не билось более 20 минут.

«Доктор уже собирался констатировать смерть, как вдруг монитор показал резкий скачок — появился сильный пульс. Пациент ожил», — рассказал Мо.

Когда мужчина пришел в сознание, он поведал, что видел себя, парящим над больничной палатой, и смог описать детали, которые физически не мог знать.

«После этого случая я понял, что высшие силы действительно существуют», — признался медбрат.

Медики вспоминают собственные мистические случаи

После публикации Мо предложил коллегам поделиться историями, заставившими их поверить в чудеса. Его пост вызвал оживленную дискуссию среди работников медицины.

Один из пользователей рассказал, как его пациентка пережила кратковременную смерть:

«Мы зафиксировали момент остановки сердца. Через девять секунд оно снова забилось. Когда женщина очнулась, она поблагодарила меня за то, что я держал ее за руку и пел “What a powerful name it is”. Но в тот момент никто в палате не пел и не прикасался к ней. Я уверен, что это был Иисус».

Другой комментатор признался, что увидел во время клинической смерти совсем иное:

«После падения я умер на короткое время. Но не увидел ни света, ни Бога. Только тьму и ужас. Я почти уверен, что это был ад».

Девочка предсказала ребенка медсестры

Одна из медсестер поделилась историей из детского хосписа.

«Я только узнала, что беременна. Зашла в палату к шестилетней девочке, а она, указывая на мой живот, сказала: “Я вижу твоего малыша. Он милый мальчик”. Через девять месяцев я действительно родила сына. Девочка умерла на следующий день после того, как сказала это».

Эта история вызвала сильный отклик у подписчиков, многие из которых признались, что сами сталкивались с необъяснимыми явлениями в медицинской практике.

Скептики: «Религия — лишь костыль»

Не все разделили восторг автора. Среди комментариев нашлись и голоса скептиков.